COVID-19: des bilans élevés au Québec et en Ontario

Pour une deuxième journée de suite, le Québec a battu son record de nouveaux cas de COVID-19, dimanche, avec plus de 2000 infections en 24 heures.

Signe que, vaccin ou pas, la pandémie est loin d'être terminée au Québec, la Belle Province a dénombré 2146 tests positifs sur son territoire au cours des dernières 24 heures, battant ainsi la marque de 2038 infections établie samedi.

De plus, 21 décès ont été déplorés par la santé publique, tandis que le nombre d'hospitalisations demeure légèrement au-dessus des 1000 lits occupés par des patients atteints par la COVID-19. Là-dessus, 146 sont en soins intensifs.

Ce nouveau record n'est guère encourageant pour le Québec, les données s'établissant au-delà de la moyenne de 1867,1 cas par jour maintenu lors de la dernière semaine, du 14 au 20 décembre. Cette moyenne a d'ailleurs augmenté de 6,1 % par rapport à la semaine de 7 au 13 décembre, signe que la pandémie continue à gagner du terrain, quoique moins rapidement qu'au début du mois.

22 % de plus en Ontario

Le Québec peut se consoler en notant qu'il est parvenu à mieux contrôler la progression de la COVID-19 que son voisin au cours des derniers jours.

En Ontario, les autorités ont dénombré plus de 2000 cas (2316) pour une sixième journée de suite, dimanche, tandis que 25 décès ont été rapportés. La province la plus peuplée au pays compte aussi près de deux fois plus de patients aux soins intensifs.

Après une légère accalmie, la pandémie a repris de plus belle dans cette province, qui affiche désormais une moyenne sur une semaine de 2249,9 cas de plus par jour.

En comparaison, la province affichait une moyenne de 1838,9 cas par jour du 7 au 13 décembre. Il s'agit donc d'un bond de 22,4 % du nombre de cas journalier, un taux qui témoigne de l'incapacité du gouvernement ontarien à maîtriser pour de bon la seconde vague.

Des courbes en baisse

Suivant la tendance inverse, les quatre provinces de l'Ouest affichent toutes des courbes épidémiologiques qui pointent vers une diminution de la virulence de la pandémie.

Encore dimanche, le Manitoba et la Saskatchewan, avec respectivement 229 cas et 13 décès et 226 cas et 3 décès, ont publié des bilans avec des chiffres bien plus bas que les sommets atteints au cours des dernières semaines.

En comparaison, le Manitoba avait enregistré un record de 538 contaminations le 23 novembre, tandis que la Saskatchewan en avait recensé 439 le 21 novembre.

Plus au nord, le Nunavut a déploré ses deux premiers décès, dimanche, dans la foulée de la première éclosion à toucher le territoire, cet automne.

Enfin, du côté de l'Atlantique, à peine quatre cas ont été rapportés dimanche, soit deux en Nouvelle-Écosse et deux à Terre-Neuve-et-Labrador.

En milieu de journée, le pays cumulait 4921 cas et 64 décès de plus, pour un total de 506 515 infections depuis le début de la pandémie. Quelque 14 218 Canadiens porteurs du virus ont perdu la vie.

La situation au Canada:

Québec: 176 985 cas (7736 décès)

Ontario: 155 930 cas (4150 décès)

Alberta: 88 933 cas (841 décès)

Colombie-Britannique: 45 400 cas (724 décès)

Manitoba: 22 859 cas (569 décès)

Saskatchewan: 13 555 cas (118 décès)

Nouvelle-Écosse: 1447 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 578 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 382 cas (4 décès)

Nunavut: 259 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 91 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 506 515 cas (14 218 décès)