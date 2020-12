De l’ambiance pour les fêtes

Cette semaine, on opte pour des jeux qui vont amuser toute la famille et qui vont mettre vos méninges et votre coordination à l’épreuve.

C’est d’ailleurs le genre de jeux qu’il sera utile d’avoir sous la main pour les soirées du temps des Fêtes en famille afin d’amuser autant les parents que les enfants.

Il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit pour les amateurs de jeux d’adresse, de réflexion ou de hasard.

Ghost Adventure

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

8 ans +

20 minutes

Une petite souris fantôme a pour mission de sauver son peuple du monstre cauchemar et de ses alliés. Lugubre ? Pas du tout. Amusant ? Absolument ! Ghost Adventure est un jeu d’adresse où les joueurs doivent lancer une toupie sur un plateau qu’ils tiennent entre leurs mains afin de déplacer la toupie en inclinant en diverses directions ledit plateau.

Plus concrètement, les plateaux magnifiquement illustrés et colorés comportent des chemins et différents dessins et les joueurs ont des missions à remplir et doivent ainsi faire passer la toupie sur un endroit précis du plateau avant d’amener le petit objet vers la porte qui sert à la faire transiter vers un autre plateau tenu par un autre joueur.

Il faut donc bien identifier la mission avant de commencer et ensuite bien coordonner ses mouvements pour parvenir à passer sur tous les plateaux prévus à la mission.

Pour commencer, histoire de s’entraîner et de développer une certaine adresse, on peut faire les 25 missions du livre de quête. Par la suite, on s’attaque à l’aventure qui comprend 16 autres missions, et la difficulté de celles-ci est progressive. Comme tous les plateaux sont réversibles, il arrivera un moment où les joueurs devront propulser la toupie dans les airs pour retourner leur plateau et réceptionner la toupie sans qu’elle cesse de tourner.

Photo courtoisie

C’est simple, astucieux et il y a plusieurs éléments qui peuvent rappeler les jeux vidéo puisqu’on peut notamment enregistrer sa progression en passant sur une icône précise du plateau. Les enfants vont adorer.

Association 10 dés

Photo courtoisie

2 à 8 joueurs

10 ans +

30 minutes

Voilà un jeu d’ambiance pour le moins original qui revoit un peu les différents codes du genre.

Gros plus, il est possible d’y jouer de façon compétitive ou encore en coopération.

Le concept est très simple. Vous disposez de vingt dés et à chaque tour, un joueur en lance dix. Ensuite, tout le monde doit trouver une association d’idées qui combine les différents mots inscrits sur les dés.

Jusque là, ça va bien. Au début, on n’a besoin que de relier deux dés avec son idée (qui peut être un mot ou une expression par exemple), mais à mesure que la partie progressera, on passera à trois, quatre et cinq dés pour une seule idée.

Une fois qu’un joueur a trouvé une association, il place les dés devant son équipe et les autres membres auront 30 secondes pour trouver la bonne réponse sinon l’équipe adverse pourra tenter sa chance et voler les points.

C’est vraiment tout simple, un peu chaotique, comme il se doit, et les parties s’enfilent très aisément.

Las Vegas

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

8 ans +

25 minutes

Vous êtes à Las Vegas où les casinos abondent et vous êtes un flambeur. Votre mission, faire le plus d’argent possible pour être le grand gagnant de la soirée.

Voici un excellent jeu d’ambiance à sortir avec une bière parce que le thème invite à ça.

Il y a six tuiles casino sur la table, chacune numérotée d’un à six pour correspondre aux faces d’un dé. Chaque joueur a huit dés en main, et sous chaque tuile casino, on retrouve des billets de banque pour une valeur minimale de 50 000 $.

À chacun leur tour, les joueurs lancent leurs dés et choisissent une valeur et une seule et posent tous les dés de cette valeur sur le casino correspondant.

L’objectif est d’avoir la majorité afin de récolter la cagnotte du casino qui peut avoir un ou plusieurs billets à gagner. Le gagnant mettra la main sur le plus gros des billets et les autres joueurs pourront obtenir les autres en ordre de majorité.

Mais il y a une twist : avant d’attribuer les gains, on retire les dés de tous les joueurs qui sont à égalité. Ainsi, supposons que deux joueurs ont chacun trois dés, on les retire. Si un autre joueur est présent, et même s’il a moins de dés sur le casino, c’est lui qui récolte le plus gros billet.

Il y a donc un côté très calculatoire à ce jeu puisqu’on peut évaluer le risque ou encore jouer pour bloquer un joueur.

Et il existe une variante où l’on ajoute un ensemble de dés neutres, chaque joueur en ayant un nombre en sa possession, ce qui vient ajouter plus de stratégie.

On fait quatre rondes ainsi et le vainqueur est le joueur qui aura le plus gros magot à la fin.