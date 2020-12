[EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 76 381 409

Décès: 1 687 975

CANADA

Cas: 501 594, 174 245 au Québec

Décès: 14 154, 7715 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

9h33 | Thaïlande : 10 000 personnes testées après une flambée de la COVID-19 liée à un marché

Un total de 689 nouveaux cas de contamination liés au port et au marché de crustacés de Mahachai, à moins d’une heure de route du centre de la capitale Bangkok, ont été détectés depuis qu’une vendeuse de crevettes de 67 ans a été déclarée positive jeudi, selon un bilan établi dimanche par les autorités.

AFP

8h53 | Party à Québec: «Ils ne comprennent pas»

Plusieurs personnes ont reçu des amendes pour s’être rassemblées illégalement dans une résidence de Québec samedi soir, alors qu’elles avaient été averties quelques heures plus tôt. Chaque individu devra payer la coquette somme de 1543$ pour cet écart de conduite.

«Quand tu interviens une première fois et qu’ils ne comprennent pas... Un moment donné, il va falloir qu’ils comprennent», laisse entendre le lieutenant.

8h48 | Plusieurs pays suspendent les vols du Royaume-Uni

L'Allemagne envisage «sérieusement» une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni comme d'Afrique du Sud, a indiqué dimanche à l'AFP une source gouvernementale après la découverte d'une variante de la COVID-19 dans ces pays, et l'Autriche «veut l'imposer» pour la Grande-Bretagne.

8h18 | L'Italie va suspendre les vols avec le Royaume-Uni

L'Italie va suspendre les vols avec le Royaume-Uni après la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus soupçonnée d'être plus contagieuse, dans une partie du territoire britannique, a annoncé dimanche le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio.

AFP

8h02 | Une partie de l'Angleterre reconfinée face à un virus « hors de contrôle »

Plus de 16 millions de Londoniens et d’habitants du sud-est de l’Angleterre se sont réveillés dimanche sous un nouveau confinement s’annonçant potentiellement long, contraints de tirer une croix sur Noël pour juguler une version mutante « hors de contrôle » du nouveau coronavirus.

7h37 | La nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus inquiète les épidémiologistes

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle souche «hors de contrôle» de la COVID-19, qui a poussé une partie de l'Angleterre à se reconfiner.

AFP

3h34 | États-Unis: Les élus du Congrès prêts à voter le plan d’aide

Les élus du Congrès ont trouvé un compromis samedi sur le rôle de la Banque centrale pour soutenir l’économie pendant la pandémie, a rapporté le Wall Street Journal, ouvrant la voie à un vote sur un plan très attendu de 900 milliards de dollars d’aides pour des millions d’Américains.

AFP

3h25 | Aux États-Unis, la pandémie plonge des mères célibataires dans la pauvreté

La pandémie a frappé beaucoup plus durement les femmes qui occupaient des emplois du secteur des services, le plus touché par la crise économique. Et plus de 12 millions d’Américains sans emploi ou sans revenus sont menacés de perdre leurs aides au lendemain de Noël, à l’expiration du plan d’aide adopté par le Congrès au printemps.

0h45 | «Nous sommes prêts»: l’Allemagne n’attend que le feu vert européen pour vacciner

Des poteaux et des sangles délimitent déjà les files d’attente qui se formeront éventuellement à l’entrée du plus grand centre de vaccination contre la COVID-19 d’Allemagne, à Hambourg.

Et dans les 64 cabinets médicaux miniatures, les tables d’auscultation flambant neuves patientent en attendant le jour J.

Ce centre est prêt à entamer une vaste campagne d’injections, alors que l’Agence européenne des médicaments doit rendre sa décision lundi quant à une autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer/BioNTech.

AFP

0h45 | L’Amérique latine face au spectre d’une nouvelle «décennie perdue»

La pandémie provoquée par le coronavirus a détruit en 2020 une grande partie de ce que l’Amérique latine était parvenue à réaliser au cours d’années de réformes et d’investissements : la pauvreté a explosé, le chômage a augmenté et la région doit désormais faire face au spectre d’une nouvelle « décennie perdue ».

0h29 | Bolsonaro critique «la hâte» autour de la vaccination

Le président brésilien Jair Bolsonaro a estimé samedi que «la hâte» mise à vacciner les populations contre le coronavirus n’est pas justifiée, alors que le plan national d’immunisation de son gouvernement est la cible de nombreuses critiques.

Photo AFP

0h25 | Australie: nouvelles restrictions à Sydney après l’apparition de cas de coronavirus

Samedi, les habitants de plusieurs quartiers situés le long du littoral au nord de la ville, ont reçu l’ordre de demeurer chez eux et de ne sortir qu’en cas de besoin jusqu’à mercredi minuit.

Les plages, bars et hôtels de cette zone ont été fermés alors que les quelque 5 millions d’habitants que compte Sydney ont été invités à rester chez eux autant que possible dans les jours à venir.

Photo AFP

0h | «J’ai eu extrêmement peur de mourir»

Une mère de famille craint de garder des séquelles après avoir été durement frappée par la COVID-19. La blogueuse de 31 ans, qui se remet péniblement de son infection à la COVID-19 qui l’a menée aux soins intensifs pendant une semaine, a eu peur de mourir et de ne plus revoir ses enfants.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

0h | Files d’attente interminables dans les centres commerciaux

Si des milliers de Québécois se sont rués vers les centres d’achats, samedi, pour finaliser leurs emplettes de Noël, ils ne devraient vraiment pas inviter des personnes vulnérables dans leur bulle pendant les Fêtes, s’inquiète un expert.