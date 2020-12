Jessica Barker, toujours «Intrépide»

«Si tu appelles au secours, sans jamais perdre un instant, Les intrépides accourent, on est toujours présents...» À lui seul, ce célèbre refrain évoque quantité de souvenirs pour une génération de téléspectateurs. Pour Jessica Barker, il représente son passage de l’enfance à l’âge adulte.

Non, Jessica n’en a pas marre d’entendre parler de sa Julie des Intrépides, qui font encore les 400 coups en rediffusion à Unis TV. Qui s’offusquerait d’avoir marqué à vie l’enfance d’une partie de la province?

«Les intrépides, c’est un autre phénomène, ça ne se peut pas, s’enflamme l’actrice et animatrice. Les gens sont fous des Intrépides! [Rires] Moi-même, j’ai enregistré tous les épisodes, et mes filles de 8 et 4 ans l’écoutent, même si le rythme est beaucoup plus lent que les autres séries qu’elles regardent aujourd’hui. Mais elles sont passionnées par le fait qu’on est des enfants détectives, et que les "méchants" sont vraiment méchants... Dans Les intrépides, je me faisais battre, attacher, on prenait en feu. Il n’y a rien qui n’arrivait pas!»

Fait amusant: les fillettes de Jessica, Victoria et Joséphine, n’avaient pas réalisé, au moment de cette entrevue avec leur maman, que la mère de Julie, dans Les intrépides (Danielle Proulx), est aussi l’interprète de «Grand-mère» dans la nouvelle mouture de Passe-Partout.

Seule à Paris

Jessica Barker a 13 ans et sort tout juste des Filles de Caleb lorsque sa mère vient la réveiller dans son lit pour lui détailler les plus récentes propositions de rôles soumises par l’agent de la jeune comédienne. C’était avant les courriels et les autres réseaux sociaux.

«Ma mère m’a dit: "C’est une affaire pour toi". La petite fille fait de la gym, elle n’a peur de rien, elle lance même des couteaux...»

La gamine est emballée. Seul hic: pour les besoins du projet, si elle devait obtenir le rôle de Julie, elle devrait aller vivre seule à Paris, car la production était à 50% tournée en France.

«Je suis allée passer l’audition. C’était le soir, il faisait noir, c’était l’hiver... Et je savais que c’était pour moi, ce personnage-là. Quand on m’a appelée pour me dire que j’avais été choisie, je n’avais plus aucune inquiétude par rapport au voyage», avance Jessica.

Des tutrices ont été engagées pour la superviser dans son appartement parisien et chapeauter ses travaux scolaires, qu’elle conciliait avec le boulot. Devant la caméra, elle effectuait elle-même la plupart de ses cascades.

«Je me suis cassé la gueule plein de fois. J’ai déjà chuté en scooter, je me suis retrouvée à l’urgence, avec à peu près 190 petites roches dans la main, que le médecin m’a enlevées à la pince. Je hurlais à chacune des roches... Je me suis fait pas mal de bobos, mais c’était toujours tripant.»

Relations houleuses

Trois ans se sont écoulés entre les deux chapitres des Intrépides (1992 et 1995), qui ont tous deux impliqué huit mois de tournage, au Québec, à Paris et à Budapest. De nouveaux comédiens se joignaient à chaque épisode, dont l’intrigue était fermée.

Jessica Barker en a déjà parlé: les relations étaient parfois tendues entre son partenaire Lorànt Deutsch, qui est de trois ans son aîné, et elle lorsqu’ils formaient un duo à l’écran. Elle l’avoue, ils se sont jadis «pognés solide» à quelques reprises. Encore aujourd’hui ils s’aiment, «en se tapant sur les nerfs».

«On a vécu plein de choses. À 13 ans, on a été super proches. Lorànt est venu vivre chez nous, à Montréal, pendant les tournages, et j’allais chez lui à Paris. Entre les deux tournages, on a vieilli, et lui était beaucoup dans le conflit et le désir de performance, contrairement à moi, qui suis dans le plaisir. Il était un peu macho avec moi, et ça me dérangeait. Il me faisait des commentaires de femme aux fourneaux. Je capotais!»

«Mais je sais que ç’a changé, on s’est reparlé. On s’est écrit pendant le confinement. J’aurai toujours une grande tendresse pour lui, et vice-versa, même si on est très différents. Il habite maintenant à la campagne et a trois enfants», informe Jessica Barker, qui salue la patience de l’équipe des Intrépides, qui a dû gérer les conflits à l’époque.

Les intrépides, le vendredi, à 19h et à 19h30, à Unis TV, jusqu’à la fin janvier. On peut entendre Jessica Barker à ICI Première, à Plus on est de fous, plus on lit et à Culture Club. Elle tient aussi une chronique à l’émission Bien, avec Saskia Thuot, à TVA.