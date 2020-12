La droite que je n’aime pas

On l’a beaucoup répété, et avec raison : cette pandémie agit comme un révélateur.

Comme le glutamate monosodique (le fameux msg, souvent utilisé en cuisine chinoise), qui accentue la saveur des aliments, elle fait ressortir les faiblesses de notre société.

Les inégalités sociales, la façon cavalière et proprement scandaleuse dont nous traitons nos personnes âgées, la fragilité de notre système de santé, qui fonctionne quasiment à plein rendement en temps normal...

Notre incapacité à voir venir les crises et à nous préparer, l’hypertrophie de notre ministère de la Santé, qui croule sous le poids de sa bureaucratie, etc.

LA DROITE ÉGOÏSTE

Cette pandémie fait aussi ressortir les pires travers de certaines idéologies.

À gauche, cette tendance, entre autres, à démoniser le secteur privé (pour QS, la solution au problème des CHSLD est de les nationaliser, comme si le virus ne faisait des ravages que dans les CHSLD privés).

Et à droite, cette répulsion instinctive pour tout ce qui se rapproche de près ou de loin de la notion de collectivité.

Comme s’il n’y avait de salut que dans l’individualisme, le « Me, Myself and I ».

Un réflexe d’autant plus étrange que, traditionnellement, c’est surtout la droite qui critique la religion des droits de la personne et le culte des droits individuels !

Personnellement, je ne suis plus capable d’entendre certains ténors de la droite coller au plafond et crier à la « dictature sanitaire » dès que l’État exige des sacrifices de ses citoyens et limite certaines libertés individuelles afin de protéger la collectivité.

Où est votre sens des responsabilités, les amis ?

Et moi qui croyais que la droite était garante des « bonnes vieilles valeurs traditionnelles », comme l’honneur, le sacrifice, le civisme, la force morale, le sens du devoir et des responsabilités !

Vous n’agissez pas comme des soldats, mais comme des enfants gâtés pourris qui veulent continuer à jouer dans leur carré de sable pendant que la guerre fait rage à l’extérieur des murs qui ceinturent leur parc et que les sentinelles (le personnel de la santé) montent courageusement la garde.

Honte à vous.

Je ne reconnais pas la droite que j’aime et que je respecte dans vos plaintes et vos récriminations.

Pour reprendre vos propos, vous êtes aussi « décadents » que les gens que vous condamnez.

BOGART ET JOHN WAYNE

Les lecteurs de cette chronique savent l’amour que je voue au cinéma.

Eh bien, je vais prendre deux stars habituellement associées à la droite ou au conservatisme : Humphrey Bogart et John Wayne.

Dans Casablanca, son film le plus connu, Bogart laisse tomber sa posture cynique pour s’impliquer activement dans une cause sociale qui le dépasse.

Et dans les chefs-d’œuvre du grand John Ford, John Wayne, cow-boy solitaire et individualiste, finit toujours par mettre son courage et son talent au service de la communauté.

C’est ça, un « héros de droite », à mes yeux. Pas des grands enfants qui pleurnichent et brandissent les fantômes de Staline et de Mao parce qu’on les empêche d’aller dans le Sud l’hiver !

Un peu de fierté, bordel ! Un peu de cran !

Certaines situations exceptionnelles nous demandent de nous dépasser, d’arrêter de penser à nous pour penser aux autres.

Soyez à la hauteur !

Et arrêtez de brailler, vous me faites honte...