Le beau parcours de La Marina

Tourné avec un budget minuscule, le film québécois La Marina fait son petit bout de chemin dans les festivals internationaux. Après avoir été sélectionné à Fantasia, à la Mostra de Sao Paulo (au Brésil) et à Nottingham (en Angleterre), ce premier long métrage des jeunes acteurs Étienne Galloy et Christophe Levac est présenté ce mois-ci au Festival de Whistler, en Colombie-Britannique.

« On ne s’attendait pas du tout à cela », lance en entrevue l’acteur et réalisateur Étienne Galloy au sujet du parcours étonnant de La marina sur le circuit des festivals internationaux.

« On n’était pas sûr que notre film allait fonctionner dans les festivals. Ce n’est pas vraiment un film commercial ni un film d’auteur. Mais dans le contexte de cette année ‘‘weird ’’ qu’est 2020, je crois que les programmateurs de festivals ont tripé sur l’énergie estivale de notre film. »

Tourné à l’été 2019 en une quinzaine de jours et avec un tout petit budget (moins de 300 000 $), La Marina relate la rencontre entre un champion de wakeboard (Rémi Goulet) et une employée de la marina qu’il fréquente (Rose-Marie Perreault). Pour ce premier long métrage derrière la caméra, Étienne Galloy et Christophe Levac ont recruté plusieurs de leurs amis acteurs, dont Rémi Goulet, Rose-Marie Perreault et Amadou Madani Tall. Mike Ward et Michèle Deslauriers font aussi des apparitions dans le film.

Entre amis

« On a fait un film entre amis en se disant qu’on n’avait rien à perdre, explique Étienne Galloy. On avait des moyens limités, mais on ne s’est pas mis de pression. On voulait surtout expérimenter et apprendre. On s’est dit qu’on ferait un ‘‘teenage movie’’ (film d’ados) comme on aime en se basant sur des choses qu’on a vécues. On voulait faire un film dont l’ambiance serait naturelle. On trouvait que c’était quelque chose qui manquait dans ce genre de film. »

S’ils sont heureux de voir La marina voyager, Étienne Galloy et Christophe Levac se désolent quand même de ne pas pouvoir accompagner ce premier long métrage au-delà des frontières québécoises. Le fait que le film soit toujours présenté de façon virtuelle les empêche aussi de pouvoir voir la réaction du public.

« Pendant le tournage, on se disait : si le film est choisi dans des festivals, on va faire le voyage toute la gang ensemble, se souvient Galloy. C’est un peu dommage de voir que le film se promène sans nous, mais je suis très content que le public à l’étranger puisse le voir. »

La marina sortira au Québec au début 2021.