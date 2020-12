Le Bloc demande la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni

Au moment où plusieurs pays décident de fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni, le Bloc québécois demande au premier ministre Trudeau de suspendre l’arrivée de vols et de passagers en provenance du Royaume-Uni au Québec et au Canada.

• À lire aussi: Une partie de l'Angleterre reconfinée face à un virus «hors de contrôle»

• À lire aussi: La nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus inquiète les épidémiologistes

• À lire aussi: [EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

« Je tiens d’abord à exprimer toute ma solidarité et ma compassion à l’endroit des citoyens d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande du Nord qui semblent exposés à une variante du coronavirus qui, selon les indications préliminaires, serait plus contagieuse que les versions connues à ce jour. Il n’en demeure pas moins que la prudence est de mise dans le meilleur intérêt des Québécois, des Canadiens et des citoyens de ces territoires », a indiqué le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet dans un communiqué.

La France, l’Allemagne, l’Islande, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont déjà suspendu les vols reliant le Royaume-Uni à leur territoire par prévention.

La nouvelle souche du virus de la COVID-19 inquiète et se propage à folle vitesse à Londres et dans le sud de l’Angleterre.

Le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, a indiqué dimanche que la nouvelle souche de nouveau coronavirus était «hors de contrôle» pour justifier le reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre, qui pourrait, selon lui, durer jusqu'au déploiement d'un vaccin.

Le Bloc québécois juge que le gouvernement doit prévenir et agir rapidement.

Plus de détails à venir.