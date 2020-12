Le choix de Véra

Après Une femme fuyant l’annonce, l’écrivain israélien David Grossman signe un autre roman tout aussi bouleversant qui s’inspire d’une histoire vraie.

Au Québec, à peu près personne n’a déjà entendu parler d’Eva Panić Nahir. Du moins pour l’instant. Mais dans ce qui a autrefois été la Yougoslavie, il en va tout autrement puisque là-bas, la dame a carrément été considérée comme une héroïne.

Le célèbre écrivain israélien David Grossman, qui l’a bien connue, va d’ailleurs nous permettre de découvrir pourquoi. Car pour créer Véra, le personnage central de La vie joue avec moi, il s’est directement inspiré d’elle. « Eva avait 75 ans lorsqu’elle est entrée dans ma vie, explique l’auteur, qu’on a pu joindre à Mevasseret Zion, une commune d’Israël située à quelques kilomètres de Jérusalem. Un jour, elle m’a appelé au sujet d’un article que j’avais rédigé et on s’est mis à parler, comme ça. J’ai remarqué qu’elle avait un accent, et elle m’a appris qu’elle était originaire de Čakovec, en Croatie. Curieux d’en savoir plus, je lui ai demandé de me raconter son histoire. Ce qu’elle a fait au fil du temps, en trouvant toujours le moyen de s’arrêter à des moments cruciaux ! Notre amitié a duré plus d’une vingtaine d’années, et elle m’a laissé avec son histoire à écrire. »

Dans La vie joue avec moi, douzième roman de David Grossman, Eva est donc devenue Véra. Une femme aux idées bien arrêtées qui s’est toujours félicitée d’avoir émigré en Israël dans les années 60 avec Nina, sa fille unique. Sinon, jamais elle n’aurait pu refaire sa vie avec Touvia Bruck, un veuf chargé d’inspecter les terres agricoles entre Haïfa et Nazareth. Et jamais Nina et Raphaël, le fils de Touvia, ne se seraient rencontrés et n’auraient donné naissance à Guili, sa petite-fille adorée.

Trois générations de femmes blessées

Au moment où débute le récit, Véra s’apprête à célébrer son quatre-vingt-dixième anniversaire. C’est donc dire que beaucoup de choses ont eu le temps de se produire depuis son arrivée au kibboutz. Mais avec toujours cette constante : les innombrables absences prolongées de Nina, qui ont obligé Raphaël à élever tout seul leur fille Guili.

Nina a ainsi parcouru le monde avant de s’établir dans un petit village de Norvège, qu’elle acceptera exceptionnellement de quitter pour assister à l’anniversaire de sa mère. Et aussi pour enfin savoir pourquoi, au tournant des années 1950, celle-ci a choisi de l’abandonner quand elle n’avait que six ans et demi.

Pour en découvrir la raison, Nina aura une idée folle : avec l’aide de Guili et de Raphaël, filmer Véra en train de déballer son histoire. Mais pas n’importe où. Sur l’île-goulag de Goli Otok de préférence, puisque c’est là que sa mère a été envoyée après avoir été condamnée à trois ans de travaux forcés par la police secrète de Tito. Tout ça par amour. Dans sa jeunesse, Véra a en effet profondément aimé un officier serbe du nom de Milosz, avec lequel elle aura d’ailleurs Nina. Mais, accusé de comploter contre Tito, il a été arrêté et envoyé en prison, où il a décidé de mettre un terme à son existence. Ce jour-là, c’est tout l’univers de Véra qui s’est effondré et, pour Nina, les conséquences ont été terribles.

Un très lourd secret

« Quand on est écrivain, les gens ont tendance à venir nous raconter leur histoire et la plupart d’entre elles sont intéressantes, précise David Grossman. Mais pas autant que celle d’Eva, qui était unique et bouleversante. Cela étant, j’estime que le choix qu’elle a fait était discutable, car elle a préféré un mari mort à une petite fille vivante. Pour comprendre ce qui l’a poussée à agir de la sorte, il faut donc se remettre dans le contexte : Eva a vécu à une époque où les valeurs défendues et l’idéologie étaient plus importantes que les gens eux-mêmes. Eva était le produit de cette époque, et c’est ce qui l’a forcée à faire un choix aussi cruel. Elle allait même jusqu’à affirmer que si c’était à refaire, elle le referait. »

« Après des années de tensions entre elles, Eva s’est réconciliée avec sa fille [qui s’appelle Tiana dans la réalité] et, durant la dernière décennie de sa vie, elle a toujours été en contact avec elle à San Francisco, ajoute David Grossman. Ça montre quelque chose de profond sur la générosité de l’être humain. »