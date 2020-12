Le concert surréaliste au pied d’un volcan de Jimi Hendrix

Le 30 juillet 1970, Jimi Hendrix présentait une prestation surréaliste au pied d’un volcan sur l’île d’Hawaï. Un concert donné quelques semaines avant sa mort et que l’on peut maintenant écouter dans sa totalité.

Entouré du bassiste Billy Cox et de Mitch Mitchell à la batterie, le légendaire guitariste a offert, dans le vent et devant environ 400 spectateurs, deux prestations de 50 minutes.

On entend un trio, inspiré et au sommet de sa forme, interpréter les Foxey Lady, Voodoo Child, Red House, Fire, Purple Haze et de nouveaux titres comme Dolly Dagger et Freedom, joués devant public pour la première fois.

Cette trame sonore devait contenir du nouveau contenu, mais le guitariste gaucher, peu intéressé par ce projet, n’avait pas composé de musique pour ce film qui n’allait nulle part.

Excitant

Son gérant a toutefois réussi à le convaincre de donner un concert au pied du volcan Haleakala.

L’intégrale de ces deux spectacles est maintenant offerte, accompagnée du documentaire Music, Money, Madness... Jimi Hendrix in Maui, qui raconte, avec tous les intervenants de l’époque, cette folle aventure.

Retrouvées dans les voûtes, les bandes de ce concert ont été retravaillées et remixées avec un mélange de technologie analogue et numérique.

«Jimi et ses musiciens sont exceptionnels lors de ce spectacle. Jimi joue très bien et il est au sommet de son art. On voit qu’il est heureux. Ils interprétaient du contenu qui avait été enregistré trois semaines avant ce concert et qu’ils n’avaient jamais encore joué devant public. C’était excitant. C’est une fenêtre sur une autre époque», a indiqué, dans un entretien, Eddie Kramer, qui a réalisé l’album Live in Maui, ajoutant le qualificatif de surréel pour qualifier ce concert.