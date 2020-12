L’interminable attente des Sénateurs prendra fin et leur propriétaire en est très heureux

Le dernier match des Sénateurs d’Ottawa remonte au 11 mars et aux yeux de leur propriétaire, Eugene Melnyk, cette longue représente une éternité, mais l’homme d’affaires pourra finalement revoir son équipe en action sous peu.

La Ligue nationale de hockey (LNH) ayant confirmé, dimanche, l’approbation par les gouverneurs d’une entente relative à la saison 2020-2021, cela signifie que les joueurs des «Sens» amorceront leur préparation avec des entraînements auxquels ils auront le loisir de participer sur une base volontaire. Pour l’occasion, 36 patineurs seront répartis dans deux groupes.

Selon Melnyk, dont le club a raté les séries éliminatoires 2020, il s’agit d’une bonne nouvelle que tous – membres de l’organisation, gens de la communauté, partisans – apprécieront.

«En tant que propriétaire et fervent amateur de hockey, je suis enthousiaste d’obtenir bientôt l’opportunité de regarder mon sport préféré après une longue pause, a-t-il écrit par courriel au quotidien Ottawa Sun en soirée. Je suis excité pour nos fidèles partisans à Ottawa qui pourront finalement voir nos brillantes étoiles du futur et constater le talent que nous avons mis en place au sein de notre club après une reconstruction difficile.»

«Nous sommes tous ensemble là-dedans et nous avons l’occasion de regarder ce groupe se développer pour devenir un club compétitif et aspirant aux grands honneurs. Nous voulons tellement les encourager et je suis impatient d’assister à la première mise au jeu.»

Très spécial

Chez les joueurs, le son de cloche est identique à première vue. Tous sont fatigués d’attendre et veulent recommencer le travail pour lequel ils sont rémunérés.

«Je veux seulement jouer, avait affirmé le défenseur Christian Wolanin vendredi. Il faut se préparer à tout. Évoluer dans une section canadienne sera une expérience particulière, mais plaisante, pour les amateurs de hockey au pays qui pourront déterminer une fois pour toutes quelle est la meilleure formation du Canada.»

D’ailleurs, les Sénateurs se mesureront à quatre de leurs rivaux de section à neuf reprises et aux deux autres 10 fois. Il serait aussi tout à fait logique que ces deux équipes soient les plus rapprochées d’eux géographiquement, à savoir le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. Ce sera un bon moyen d’attiser la rivalité entre les trois formations: dans le camp d’Ottawa, certains connaissent bien le Tricolore – Alex Galchenyuk, entre autres –, ce qui ne devrait pas nuire pour créer des flammèches.