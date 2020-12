Petite visite au pays des Rêves

Chaque soir, Nathan et sa maman sont propulsés dans une nouvelle aventure magique pleine d’imprévus. Cependant, ils ne savent jamais comment s’y préparer, car c’est dans le monde des rêves que se déroulent leurs périples, dès que Nathan ferme les yeux. Cette fois, en se présentant devant l’Arbre du pays des Rêves, Nathan et sa mère découvrent qu’ils s’apprêtent à visiter le fascinant, mais un peu effrayant, monde des pirates...

Voilà une courte histoire palpitante, dynamique et rigolote, parfaite pour offrir un voyage dans l’imaginaire aux bambins ! Il s’agit d’un tout premier livre pour enfants pour l’autrice, compositrice, scénariste et réalisatrice québécoise Anik Jean. Petit fait intéressant et mignon : ce charmant conte, elle l’a créé en collaboration avec son fils Nathan (le père est Patrick Huard) ! D’ailleurs, en tournant les pages de l’album, on en vient à très bien imaginer Anik et Nathan qui, chaque soir, grimpent à l’échelle qui conduit au lit du garçon où il se prépare toujours à vivre une belle aventure au pays des Rêves.

Affronter ses peurs

Une fois au pays des pirates – dans le songe qu’ils vivent – Nathan et sa mère découvrent que, pour monter à bord du Grand Bateau, ils devront d’abord réussir la Terrifiante Épreuve des moussaillons... En quoi consiste celle-ci ? Chacun leur tour, la mère et son fils auront à affronter leur plus grande peur. Nathan arrivera-t-il à prendre son courage à deux mains ? Et qu’en est-il de sa maman ? Il est très intéressant et pertinent d’aborder le courage du point de vue des adultes, ce qui permet aux enfants de réaliser que, peu importe notre âge, c’est normal d’avoir des doutes et des craintes.

Nathan au pays des pirates est un superbe récit, idéal pour entraîner, justement, tous les petits lecteurs dans leurs prochaines aventures nocturnes. Puis, les illustrations de François Thisdale sont simplement splendides. Son souci du détail, pour bien représenter Anik et Nathan, est impressionnant. On y retrouve même les tatouages de la maman !

À LIRE AUSSI

Soda mousse : Un Noël pétillant

Photo courtoisie

Le temps des Fêtes est synonyme de solitude pour de nombreuses personnes. Tout le monde devrait lire ce conte de Noël ! Même s’il s’agit d’une histoire qui se déroule la veille de Noël, sa magie, elle, est intemporelle... Rassurante, douce et touchante, elle nous procure une belle chaleur et nous touche droit au cœur, peu importe la période de l’année. En ce 24 décembre, Richard tourne en rond dans son appartement. Il est impatient de déballer son cadeau, mais il sait qu’il doit attendre quelques heures. Seul, que peut-il faire pour occuper son temps ? Un récit simple, mais d’une grande beauté !

La magie de Casse-Noisette

Photo courtoisie

Inspiré de la magie du ballet Casse-Noisette, un des plus connus au monde, cet album présente l’histoire d’une petite fille qui assiste à un ballet pour la toute première fois, en compagnie de son père. À travers les yeux brillants de la fillette, le petit lecteur vivra non seulement les émotions liées à un tel spectacle artistique, mais également, d’une certaine façon, les moments clés de la légendaire histoire de Casse-Noisette. Une autre preuve que ce classique familial, interprété pour la première fois en 1892 à Saint-Pétersbourg, en Russie, continue de passionner et de toucher génération après génération.

Aventurosaure T. 3 : L’oracle de Trïasio

Photo courtoisie

L’auteur de cette bande dessinée – la troisième de la série Aventurosaure – est un grand passionné des mondes fantastiques et médiévaux, ainsi que des dinosaures, et ça se ressent de la première page jusqu’à la dernière. Du coup, cette histoire est un succès garanti auprès des enfants qui adorent tout ce qui touche de près ou de loin aux dinosaures et à cette époque ! À la suite d’une terrible bataille dans le désert, Rex, un petit héros en devenir qui détient une grande force intérieure, est déterminé à sauver ses amis. Mais, attention, une sorcière avide de puissance et de sortilèges malicieux est à ses trousses...

Bon dodo Loulou !

Photo courtoisie

Instaurer le rituel du coucher avec l’enfant, ce n’est souvent pas de tout repos. Il s’agit même parfois d’une aventure étourdissante ! Ce petit livre vise à transformer la préparation à l’heure du dodo en une sorte de jeu... Chaque étape, que ce soit le bain ou le brossage des dents, y est présentée avec douceur et tendresse. Un bel outil ludique et mignon ! Une nouveauté rafraîchissante des Éditions de la Bagnole, le tout-carton étant un type d’ouvrage qu’on ne retrouve pas en grande quantité en littérature québécoise. À noter que, dans la nouvelle collection tout-carton, il y a aussi La doudou et les émotions, de Claudia Larochelle