Production de bois: les producteurs de sirop d’érable furieux contre le gouvernement

Le sirop d’érable, grand oublié de la nouvelle stratégie de production de bois ? C’est ce que pensent les producteurs acéricoles québécois, qui se sont dit outrés par l’annonce du gouvernement Legault prévoyant de doubler la récolte forestière d’ici 2080.

«Cette approche de coupe ne semble pas du tout compatible avec un objectif de production soutenue par les érablières», ont fait savoir dans un communiqué samedi les producteurs de sirop d’érable.

Les producteurs craignent notamment que la stratégie ne tienne pas compte de l’économie du sirop d’érable, en abattant davantage d’érables pour fournir les usines de sciage qui manquent d’approvisionnement.

«Le Québec doit refuser cette approche qui menace notamment un fleuron de l’industrie québécoise qui existe depuis plus de 100 ans : l’acériculture. [...] Il faut protéger cette richesse pour conserver notre leadership mondial de l’érable. Si on ne le fait pas, ce sont nos voisins qui vont développer», a ainsi affirmé par communiqué Serge Beaulieu, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

La province produit environ 72 % du sirop d’érable mondial, et plus de 85 % de sa récolte est exportée.

Rappelons que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Pierre Dufour, a présenté le 16 décembre dernier sa Stratégie nationale de production de bois, qui prévoir de rendre disponibles de plus grandes étendues forestières afin de doubler le volume de bois récolté dans la province.