Il y a décidément énormément de travail à faire pour redonner confiance aux victimes d’agression sexuelle au Québec envers notre système de justice.

Les acquittements de Gilbert Rozon et d’Éric Salvail, dans des causes d’agression sexuelle, ont été suivis d’une onde de choc, mêlée de rage et de déception.

La difficulté, pour des victimes alléguées d’agression sexuelle, d’avoir gain de cause a été maintes fois soulevée ces dernières années.

Présomption d’innocence

Dans le cas de Rozon, la juge l’exprime bien : « Même si le Tribunal ne croit pas la version des faits donnée par M. Rozon, celle-ci soulève de même un doute raisonnable [...]. » Un doute qui conduit à l’acquittement de l’accusé.

C’est ce qu’on appelle la présomption d’innocence, principe primordial qui évite que des innocents soient envoyés en prison.

Mais en contrepartie, que fait-on pour les victimes alléguées ? Cette question revient encore nous hanter.

Tribunal spécial

Le jugement Rozon est tombé le jour où le Comité d’experts pour l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale a déposé son rapport intitulé : « Rebâtir la confiance ».

Dans ce rapport, qui contient pas moins de 190 recommandations, on propose la création d’un tribunal spécial qui serait conçu pour mieux répondre aux besoins des plaignantes.

Il faut aussi réfléchir à des changements structurels majeurs et en profondeur de notre système de justice, afin que les victimes soient mieux soutenues, a plaidé Maria Monastesse, directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, avec Benoît Dutrizac sur Qub.

Une cause d’agression sexuelle, avec tout ce qu’elle comporte d’intime et de traumatisant, ne devrait pas être traitée comme un autre crime.

Certes, la justice prend toujours beaucoup plus de temps à évoluer que la société. Maintenant, le modèle actuel n’est plus acceptable.

Le but n’est pas de condamner des innocents, mais d’éviter que de véritables agresseurs s’en tirent faute d’un accompagnement suffisant pour les victimes.