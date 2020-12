Record Guinness pour une Québécoise

La Québécoise Sarah Louis-Jean verra son nom inscrit dans l’emblématique livre des records Guinness pour avoir réussi 385 frappes de boleadoras en une minute.

La danseuse et artiste de cirque professionnelle a réalisé son exploit dans une discipline encore bien méconnue du grand public : la boleadoras.

Sarah Louis-Jean avait quelques objectifs en tête en réalisant l’exploit, notamment de faire connaître son art, de se surpasser et d’inspirer les autres.

«C’est juste le fait d’inspirer le monde à battre leur propre potentiel. C’est ça vraiment dont je suis excitée de faire, de dire que c’est possible d’atteindre nos rêves et d’en parler publiquement», a expliqué en entrevue à LCN celle qui a été choisie comme l’une des porte-paroles de l’édition 2021 du livre des records Guinness.

La carrière de Mme Louis-Jean est une des plus remarquables : elle a été artiste pour le Cirque du Soleil et pour les Grands Ballets canadiens, en plus d’avoir côtoyé Céline Dion.

Et sa passion pour la boleadoras l’a mené un peu partout dans le monde.

«À un moment donné, je me suis dit que j’allais partager ça avec tout le monde autour du monde. Donc j’ai pris un billet pour l’Australie, entre autres. J’ai voyagé un peu partout en Europe», a-t-elle commenté le sourire aux lèvres.

La pratique de la boleadoras, qui s’exerce à l’aide de cordes sur lesquelles est attachée une boule, consiste à faire des mouvements circulaires autour de soi pour faire des percussions au sol.