«Si je ne fais rien», c’est la mort

Un jeune homme déterminé de Cap-Rouge au dernier stade d’un cancer très rare a décidé de prendre son destin en main pour vaincre la terrible maladie.

Le 4 janvier 2017, Steve Bérubé apprend qu’il souffre d’un cancer, bientôt identifié comme un sarcome intimal de l’artère du poumon. Le 20 janvier, on lui retire le poumon droit.

« J’ai recommencé à travailler en août. Mon poumon gauche avait pris de l’expansion. J’ai recommencé à m’entraîner. Ça allait numéro un », dit le développeur web de 30 ans.

Sentant une vive douleur au dos en octobre 2019, on lui trouve alors une tumeur au rein droit, lequel lui est retiré.

« C’est alarmant, ça veut dire que ça s’est propagé par le sang et qu’on est au stade 4 », précise Steve.

Le courageux jeune homme a recommencé à travailler en janvier 2020, mais des douleurs ont ressurgi en mars.

Chimiothérapie

« C’est là que la bombe me tombe sur la tête, se remémore-t-il. J’apprends que c’est de retour, qu’on a peu de marge de manœuvre : on doit me mettre sous une chimiothérapie assez forte. En septembre, la lésion de l’artère du poumon gauche avait réduit d’environ la moitié, mais celle près du foie était rendue à près de 7 cm. »

Son médecin lui propose alors une nouvelle chimiothérapie.

« Depuis mars, on me dit que, dans la littérature médicale, on peut espérer contrôler la maladie, mais pas la guérir. Mais il est clair pour moi qu’on n’est pas rendu en zone palliative. J’ai eu mon wake up call. Si je ne fais rien, c’est vers la mort que je m’en vais », mentionne le combattant.

Le taureau par les cornes

À force de recherches et de lectures, il s’est tourné vers l’approche ciblée.

« Les thérapies ciblées font en sorte que les tumeurs ne sont pas vascularisées, ce qui empêche de les faire grossir. Ça les stabilise, et, dans quelques cas, ça les fait régresser. J’utilise des suppléments qui sont connus selon des articles scientifiques pour couper les voies d’alimentation afin d’affamer le cancer. Je veux prendre le meilleur des traitements conventionnels et alternatifs. »

Depuis le mois dernier, il suit le protocole du Dr William Lavalley, du Texas, qui a aussi une clinique en Nouvelle-Écosse.

« Il peut recommander des protocoles selon des études pour aider à avoir une meilleure qualité de vie et parfois se sortir d’un stade 4. Tout ça sous la supervision de mon oncologue. Il sait que je fais beaucoup de recherches et il n’est pas contre l’idée. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être aller dans de gros centres aux États-Unis. »

Aide financière

Mais ce recours à la médecine privée n’est pas gratuit, et c’est pourquoi il a lancé une campagne sur gofundme qui a déjà amassé 47 000 $ sur un objectif de 200 000 $.

« S’il y a des excédents, ça va être confié à la recherche. J’ai envie de me donner toutes les chances de m’en sortir. J’ai hâte de voir les bons résultats et d’écrire là-dessus. »

Malgré les effets de la maladie, Steve Bérubé fait preuve d’un incroyable moral.

« Dans ma tête, il y a une façon de guérir ce cancer. Il faut la trouver », conclut Steve Bérubé.