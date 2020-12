Suis-je aussi nul que j’en ai l’air?

Ma première relation de couple importante a duré dix ans. C’était avec une femme qui sortait d’une relation difficile avec un homme qui la maltraitait. J’ai marché sur des œufs avec elle pendant ces dix années, car un rien la mettait dans des états terribles et elle me le faisait payer, comme si je devenais responsable du mal que l’autre lui avait fait.

Quand elle m’a quitté pour un autre, elle ne m’a même pas remercié de l’avoir traitée comme une reine, pour lui permettre de se refaire une santé morale et psychologique. Elle m’a au contraire fait savoir qu’elle avait enfin trouvé « un vrai homme ». Ce qui voulait dire, en sous-entendu, un homme capable de jouer son rôle de mâle.

Puis j’ai eu une relation clandestine de quatre ans avec une femme mariée. Elle me disait régulièrement qu’elle allait quitter cet homme qu’elle n’aimait plus, mais elle ne l’a jamais fait. Et ma dernière relation s’est terminée il y a un mois, après deux ans de fréquentation avec une femme divorcée qui ne veut rien entendre de partager son quotidien avec un homme, même si je lui ai donné toutes les preuves que je suis une personne facile à vivre. Je ne fume pas, je bois raisonnablement, je fais la cuisine et le ménage. Je suis parti avant qu’elle ne me quitte.

J’en déduis que les hommes comme moi, ça ne plaît pas aux femmes, même si la majorité d’entre elles se fend la gueule pour réclamer le partage des tâches. Mais quand tu fais ce qu’elles souhaitent, elles te trouvent nul.

Un gars qui se sent ben plus qu’ordinaire

Je ne crois pas que vous soyez nul. Mais si on jette un regard objectif sur vos relations, on constate certaines choses que vous devriez analyser avec attention. Dans votre première relation, il semble que vous ayez joué pendant dix ans le rôle de médecin de l’âme de votre conjointe, sans véritablement occuper une place équilibrée dans le couple. Vous étiez la Mère Teresa, et une fois votre conjointe guérie, elle n’avait plus besoin de ce genre de relation.

Dans votre deuxième relation, vous avez choisi une femme pas libre. Peut-être pour ne pas vous engager à fond et risquer de vous faire rejeter comme la fois précédente. Quant à la troisième, comme vous aviez jeté votre dévolu sur quelqu’un qui n’avait pas les mêmes objectifs de vie de couple que vous, vous ne pouviez pas vous attendre à ce qu’elle change du tout au tout. Et comme c’est vous qui l’avez quittée cette fois, ne seriez-vous pas un peu rigide dans vos façons d’être, au-delà de toutes vos belles qualités ?