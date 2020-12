Taïwan appelle le Canada à durcir le ton face à la Chine

Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a appelé le Canada à en faire plus pour sanctionner la Chine communiste.

Dans une entrevue accordée au Globe and Mail dimanche, Joseph Wu a appelé le gouvernement canadien à songer à expulser les journalistes chinois à la solde du régime communiste et à fermer les instituts Confucius.

Ces écoles financées depuis la Chine ont pour but de faire la promotion de l’Empire du milieu à l’étranger. On en trouve partout à travers le monde, et même au Québec, où l’institut Confucius est basé au Collège Dawson.

Aux États-Unis, l’administration Trump, qui entretient des relations extrêmement tendues avec Pékin, a placé ces établissements sous haute surveillance cet été.

«Je pense que quelque chose de similaire peut être adopté par le Parlement canadien», a déclaré M. Wu, qui constate que le gouvernement chinois est «profondément enraciné dans la société canadienne».

Hong Kong

Le ministre des Affaires étrangères taïwanais a également laissé entendre que le Canada devrait adopter des sanctions financières – aussi fortes que celles imposées aux dirigeants russes – pour les hauts placés chinois qui sont derrière les mesures de répression à Hong Kong.

«Il peut être efficace de faire savoir aux habitants de Hong Kong qu’ils ne combattent pas seuls et qu’ils ont le soutien du monde libre», a insisté M. Wu.

Ancienne colonie britannique, Hong Kong est retournée dans le giron chinois en 1997, mais est soumise à un régime politique plus démocratique que le reste du pays. Or, plusieurs estiment que Pékin est de plus en plus intrusif dans les affaires internes à Hong Kong, ce qui a déclenché un énorme mouvement de contestation l’année dernière dans cette région autonome.

Le prochain Hong Kong

Taïwan s’attend maintenant à être la prochaine cible de Pékin. En entrevue dimanche, le ministre des Affaires étrangères de l’île a noté que le régime communiste faisait de plus en plus sentir sa présence militaire en mer de Chine.

«Beaucoup de gens ici à Taïwan disent que l'invasion [par la Chine] a peut-être déjà commencé», a clamé Joseph Wu.

Considérée par Pékin comme une province rebelle, Taïwan a fait sécession de la Chine continentale en 1949, quand les communistes ont pris le pouvoir.

L’île de 24 millions d’habitants est depuis devenue l’une des démocraties les plus stables de la région et l’une des économies les plus prospères.

Le président chinois, Xi Jinping, a promis d'annexer Taïwan pour 2030.