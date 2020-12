Un Noël inclusif

Surréel. Voilà le terme qu’emploient Blake Lee et Ben Lewis quand on leur parle des nombreux articles de presse qui soulignent qu’ils « entrent dans l’histoire » en jouant le tout premier couple gai au cœur d’un film de Noël du réseau américain Lifetime.

En entrevue téléphonique avec Le Journal, les deux acteurs, qui sont mariés depuis plusieurs années, avouent être surpris de toute l’attention médiatique entourant The Christmas Setup.

Relayée au Canada par CTV, cette comédie sentimentale brosse le portrait d’Hugo (Ben Lewis), un ambitieux avocat de New York qui retourne passer les Fêtes en famille à Milwaukee, son patelin d’enfance.

Et durant son séjour, il croise Patrick (Blake Lee), son « crush » du secondaire. Scénario simple, mais visiblement révolutionnaire.

Du New York Times au Washington Post, en passant par Good Morning America, USA Today et The Oprah Magazine, la presse américaine a abondamment décortiqué le phénomène.

Il faut dire qu’il s’agit d’une excursion en terrain inconnu pour Lifetime, une chaîne très grand public qui produit des dizaines de téléfilms de Noël chaque hiver, mais qui n’avait jamais articulé l’un d’eux autour d’une romance entre deux personnes du même sexe.

« C’est mon tour »

« Il était temps, déclare Ben Lewis, 34 ans. Je viens de Toronto. J’ai étudié le théâtre à Montréal. J’ai grandi en regardant des films de Noël, mais pas nécessairement ceux cucul du genre Lifetime. Je sais cependant que plusieurs d’entre eux sont tournés au Canada. Parce que presque tous mes amis ont joué dedans. Quand on m’a offert le rôle, j’ai pensé : “C’est mon tour”.

Mais j’étais un peu naïf à propos de l’impact que ça aurait. Quand la nouvelle est sortie, plein de gens nous ont contactés. Plusieurs amis LGBTQ+ nous ont appelés pour nous dire tout ce que ça signifiait pour eux un film comme The Christmas Setup. C’est à travers leurs yeux que j’ai compris l’ampleur du phénomène. Ça m’a permis d’encore mieux apprécier cette expérience. »

Ce n’est qu’un début...

Tourné en Ontario, aux alentours d’Ottawa, The Christmas Setup respecte tous les codes liés aux téléfilms traditionnels de Noël : une trame sonore riche en grelots, qu’on entend dans (presque) chaque scène, des maisons semblant sorties d’un magazine de décorations des Fêtes, plusieurs cardigans de laine, une chorale, une mère bien attentionnée (jouée par Fran Drescher), des chocolats chauds et quelques chastes séances de séduction.

« Au début, j’étais un peu nerveux qu’une poignée de gens sur Twitter nous reprochent de jouer dans un film de Noël sirupeux, mais 2020 a tellement été une année difficile... Je pense qu’on a passé l’étape du cynisme. Tout le monde mérite d’être représenté de manière positive. Dans des productions pleines de bons sentiments. C’est ce qu’on veut voir durant les Fêtes. »

« On espère bien représenter la communauté LGBTQ+, poursuit Blake Lee, 37 ans. C’est très important pour nous. The Christmas Setup, ce n’est qu’un début. On espère que l’an prochain, les films de Noël représenteront encore plus notre communauté. On veut voir des films mettant en scène des personnages trans, non binaires, des gens de couleurs queer... The Christmas Setup pourrait servir de rampe de lancement. C’est ce qu’on souhaite, en tout cas. »

►The Christmas Setup est offert gratuitement au Canada sur CTV.ca et l’application CTV.

Des Fêtes plus gaies

The Christmas Setup n’est pas le seul téléfilm de Noël « gai » à voir le jour cette année.

La chaîne ultraconservatrice Hallmark propose The Christmas House, une comédie dramatique incluant un couple du même sexe, et Paramount Network offre Dashing in December, un téléfilm de cowboys LGBTQ+.

On pourrait également citer Happiest Season (en français, Notre plus belle saison), une romance entre deux femmes avec Kristen Stewart, offerte au Québec sur Amazon Prime.

Facteur économique

Cette percée sans précédent (quatre films en 2020) témoigne évidemment du discours décriant le manque de diversité sexuelle au petit écran.

Autre facteur non négligeable ayant motivé cette « ouverture » : l’argent, indique Tara Chanady, chargée de cours au Département de communication de l’Université de Montréal et spécialiste des questions concernant la représentation médiatique des personnes LGBTQ+.

« Pour une chaîne télé grand public, c’est rendu vendeur de représenter la diversité sexuelle, souligne-t-elle. Le pouvoir d’achat des personnes LGBTQ+ grandit. Leur valeur marchande aussi. »

The Christmas Setup a reçu un accueil chaleureux. La communauté LGBTQ+ a salué le projet. Mais comme l’observe Tara Chanady, on doit apporter quelques nuances avant de crier victoire. « D’un côté, c’est bien qu’on ait droit à nos films quétaines et faciles, parce qu’en règle générale, les films gais et lesbiens finissent en tragédie. Mais de l’autre, ce n’est pas des films qu’on peut qualifier de progressistes. C’est des représentations très normalisées, très cadrées. »