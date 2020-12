Belle propriété très bien située dans le village de Kamouraska

L’envie de tout «sacrer là» et de partir vivre d’amour et d’eau fraîche dans le bas du fleuve est de plus en plus forte?

Cette propriété située à Kamouraska est peut-être ce qu’il vous faut!

Son intérieur chaleureux vous gardera bien au chaud l’hiver, tandis que son vaste terrain et la vue sur le fleuve et les montagnes occuperont vos étés.

La maison offre 3 chambres à coucher, dont 2 à l’étage.

Une salle de bain complète se trouve au rez-de-chaussée.

Le toit cathédral dans la salle à manger offre une tonne de cachet à cet espace ouvert.

La maison possède aussi un loft qui peut servir d’atelier, mais également de logement qu'il est possible de louer de la mi-juin à la fin septembre.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'intérieur de cette charmante maison et son loft!

Un petit revenu supplémentaire possible qui n’est pas à négliger!

Michel Bergeron de Remax s'occupe de la vente de cette propriété pour 349 000$.