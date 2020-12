Championnat du monde junior: un match préparatoire hautement anticipé

La rencontre entre les Canadiens et les Russes, mercredi, se jouera sans enjeu pour la suite du Championnat du monde de hockey junior, mais les joueurs sont fébriles à l’idée de sauter sur la patinoire.

Si la Ligue nationale de hockey a pu reprendre ses activités au courant de l’été afin de couronner une équipe championne, c’est tout le contraire pour la majorité des ligues de hockey junior. Plusieurs joueurs n’ont pas pris part à un véritable match depuis de nombreux mois.

«Je peux vous dire que nos joueurs ont hâte de sauter sur la glace et être compétitif contre quelqu’un d’autre que leurs propres coéquipiers, a indiqué l’entraîneur-adjoint d’Équipe Canada Mitch Love, lundi, lors d’un entretien vidéo. Une fois que nous serons sur la patinoire, ce sera intéressant de les voir.»

«Ça parait presque irréel, a ajouté le défenseur Braden Schneider. Ça ne me semblera pas réel tant que je ne serai pas sur la patinoire et que je vais voir le chandail de l’autre équipe. Je suis excité, tout le monde dans le vestiaire est excité et je suis sûr que tous ceux qui vont regarder seront excités.»

Une petite crainte, mais tout va bien

La tenue du tournoi semblait être compromise alors que deux joueurs avaient été déclarés positifs à la COVID-19 à la fin du mois de novembre, tandis que les équipes suédoises et allemandes ont aussi dû composer avec leur lot de cas positifs par après. Plusieurs matchs préparatoires ont même été annulés, dont celui entre le Canada et la Suède, qui était prévu lundi.

Le plus récent bilan de la Fédération internationale de hockey sur glace s’est toutefois avéré positif, lundi matin, alors qu’aucun nouveau joueur et seulement un membre du personnel de l’équipe allemande a reçu un résultat positif.

Une série de mesures a été mise en place, dans la bulle, afin de prévenir le plus possible la transmission du virus.

«C’est définitivement différent de ce à quoi on est habitué, mais c’est bien d’avoir des règles en place afin de rester en santé et que le tournoi se déroule bien», a expliqué le défenseur Justin Barron.

Si tout se déroule bien, le Canada entamera son tournoi le 26 décembre contre les Allemands.