COVID-19: encore plus de 2000 cas en Ontario, victoire dans l'Ouest

La pandémie n'a pas fait relâche au cours de la fin de semaine au Québec et en Ontario, allant jusqu'à forcer cette dernière province à décréter à son tour un confinement complet.

Fort d'une septième journée de suite avec plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19 (2123 cas, 17 morts), le gouvernement de Doug Ford s'est résigné à ordonner un confinement des Fêtes similaire à celui imposé au Québec.

Dans le cas de l'Ontario, les différentes régions entreront dans une phase de confinement qui durera de deux à quatre semaines, selon les endroits. Rappelons que Toronto et une partie de sa banlieue étaient déjà confinées depuis quelques semaines.

«Malheureusement, malgré les restrictions, nous voyons un nombre grandissant de personnes voyageant d'une région à l'autre en Ontario. La COVID se répand rapidement des régions les plus touchées vers celles comptant moins de cas», a déploré M. Ford pour justifier les nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 26 décembre.

Victoire au Manitoba

Il faut dire que l'Ontario peut s'inspire de sa voisine de l’ouest, le Manitoba, où un confinement total décrété à la mi-novembre a eu l'effet escompté. Lundi, la province n'a annoncé que 167 infections et quatre décès, comparativement à une moyenne qui frôlait les 400 cas par jour il y a à peine un mois.

Il s'agit d'un premier bilan sous la barre des 200 cas dans cette province – l'une des plus touchées par la deuxième vague – depuis le 3 novembre dernier.

«Nous sommes à un tournant», s'est réjoui le ministre manitobain de la Santé, Cameron Friesen, en soulignant que la diminution du nombre de cas, qui coïncide avec le début de la vaccination, amène un vent d'espoir dans sa province.

Les trois provinces des Prairies sont parvenues, lors des dernières semaines, à reprendre le contrôle de leur courbe épidémiologique et à faire diminuer leur nombre de cas, dans la foulée de l'adoption de mesures sanitaires plus strictes.

Au contraire, le Québec ne parvient toujours pas à progresser. Lundi encore, la Belle Province a fait été de 2108 nouveaux cas et de 30 décès supplémentaires, en plus d'une nouvelle hausse des hospitalisations.

Le nombre de cas est, ainsi, demeuré au-dessus de la moyenne des derniers jours et a continué à surpasser le seuil des 2000 cas pour une troisième journée de suite, après l'annonce d'un record de 2146 contaminations dimanche.

Plus au nord, le Nunavut a recensé trois cas au cours de la fin de semaine, après avoir déploré ses deux premiers décès liés à la pandémie dimanche.

Enfin, les Maritimes ont continué à échapper au virus avec seulement quatre cas au Nouveau-Brunswick et deux en Nouvelle-Écosse.

Le Canada cumulait, en mi-journée, 4407 cas et 51 décès de plus, pour un total de 512 204 infections et 14 279 morts à ce jour.

La situation au Canada

Québec: 179 093 cas (7766 décès)

Ontario: 158 053 cas (4167 décès)

Alberta: 90 129 cas (851 décès)

Colombie-Britannique: 45 400 cas (724 décès)

Manitoba: 23 025 cas (572 décès)

Saskatchewan: 13 555 cas (118 décès)

Nouvelle-Écosse: 1449 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 578 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 382 cas (4 décès)

Nunavut: 262 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 90 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 512 204 (14 279 décès)