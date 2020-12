COVID-19: la vaccination devancée en Estrie

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'amorcera une journée plus tôt que prévu en Estrie, soit le 23 décembre.

La livraison des doses de vaccins étant attendue mardi, les premiers travailleurs de la santé pourront recevoir une première injection dès mercredi.

Ils sont d'ailleurs nombreux à s'être inscrits pour être immunisés contre la COVID-19, puisque l'ensemble des plages horaires de mercredi et jeudi sont comblées. Au total, 3 000 travailleurs devraient être vaccinés avec les premières doses du vaccin de Pfizer/BioNTech.

Le gestionnaire en soutien aux activités COVID-19 du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Jean Delisle, a aussi confirmé lundi que des accommodements sont prévus pour les travailleurs de l'Estrie qui devront voyager des centaines de kilomètres pour venir à Sherbrooke se faire vacciner.

La semaine dernière, le syndicat des préposés aux bénéficiaires avait dénoncé le fait que l'employeur ne semblait pas ouvert à dédommager financièrement les employés des secteurs éloignés de l'Estrie, comme ceux de Lac-Mégantic ou, encore, ceux de la Haute-Yamaska.

«Dès qu'il y a des déplacements de personnel qui occasionnent des frais, il y a des consignes qui ont été mises à jour, revalidées et, donc, on va rembourser des frais de déplacements pour du personnel qui se présenterait au Centre de Foire de Sherbrooke et qui proviendraient de territoires pour lequel les déplacements entraînent des coûts» a expliqué Jean Delisle.

Plus de décès en une semaine que lors de la première vague

L'Estrie a enregistré un triste record la semaine dernière alors que 28 personnes sont décédées de la COVID-19. C'est un décès de plus que le nombre total enregistré lors de la 1ère vague.

Le dernier décès recensé dans les 24 dernières heures provient du CHSLD Villa-Bonheur de Granby. Ce centre de soins cumule désormais 28 décès depuis le début de l'éclosion. C'est donc dire que le tiers des résidents ont péri depuis l'arrivée de la COVID-19 dans le CHSLD.

«C'est notre CHSLD le plus catastrophique, a avoué le directeur de la Santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier. Il y a actuellement un meilleur contrôle de l'infection, mais c'est clair que ç’a été une situation très très très difficile pour les résidents et pour les travailleurs.»

En date de lundi, 88 des 96 résidents avaient contracté la COVID-19, tout comme 98 des 120 employés.