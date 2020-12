COVID-19: le niveau de satisfaction des Canadiens face à leur vie en chute libre

Le niveau de satisfaction des Canadiens à l’égard de leur vie est à son plus bas en presque deux décennies, principalement en raison des impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, révèle une récente étude de Statistique Canada dévoilée lundi.

Les gens interrogés dans le cadre de l’étude devaient évaluer sur une échelle de 0 à 10 le «sentiment qu’elles éprouvaient en général à l’égard de leur vie».

«En 2018, la satisfaction moyenne des Canadiens à l'égard de leur vie était de 8,09; en juin 2020, elle avait reculé de 1,38 point, pour s'établir à 6,71. Il s'agit du plus faible niveau de satisfaction à l'égard de la vie observé au Canada au cours de la période allant de 2003 à 2020 pour laquelle des données comparables sont disponibles», a indiqué Statistique Canada.

Toujours selon cette étude, ce sont les jeunes qui semblent le plus affectés par la situation. En 2018, près de 75 % des jeunes de 15 à 29 ans donnaient une note égale ou supérieure à 8/10 lorsqu’on leur demandait d’évaluer leur satisfaction à l’égard de leur vie.

À peine deux années plus tard, seulement un jeune sur quatre donnait une note similaire.

Selon l’étude, les 60 ans et plus seraient les plus satisfaits à l’égard de leur vie avec une auto-évaluation de 6,93/10. Suivent ensuite les 30 à 59 ans, avec une notre de 6,72/10 et finalement, les jeunes de 15 à 29 ans avec une note de 6,41/10.

En 2018, alors que seulement 12 % des Canadiens évaluaient leur satisfaction à l’égard de leur vie à 6/10 ou moins, ce nombre a plus que triplé en seulement deux ans.

L’étude repose sur des données récoltées par Statistique Canada en 2018 et en juin 2020.