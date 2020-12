De l’adoption chez Mondou

La crise sanitaire est loin de ralentir Mondou dans ses projets d’expansion. Depuis l’été, le détaillant de produits pour animaux a ouvert quatre nouvelles succursales, dont la plus récente à Saint-Charles-Borromée, dans la région de Joliette. Son inauguration a été précédée par celles de Verdun, de Sherbrooke et de Laval.

Mondou compte maintenant 71 magasins au Québec. Martin Deschênes, chef de la direction de l’entreprise familiale, ne s’en cache pas, son objectif est d’étendre la bannière à la grandeur de la province.

« On est présent dans la plupart des régions sauf en Gaspésie et en Abitibi. Notre souhait, c’est de rejoindre la population du Québec au complet », explique le dirigeant.

Le marché des autres provinces canadiennes n’est pas dans sa ligne de mire pour le moment. « On ne veut pas s’éparpiller tant qu’on n’aura pas couvert l’ensemble du territoire québécois », précise-t-il.

Des magasins de quartier

Dans sa stratégie d’expansion, Mondou a développé un nouveau concept de magasin de quartier. La succursale de Verdun, qui a ouvert ses portes au mois d’août, est la deuxième du genre après celle du Plateau-Mont-Royal.

D’une superficie de 2300 pieds carrés, elle propose une sélection de produits de même que des services gratuits tels que Coupe-griffes, Lave-toutou, Pèse-toutou et Service à l’auto. Elle compte également la section Marché sous-zéro, où les clients retrouvent une gamme de nourriture crue congelée pour chats et chiens, un marché en croissance.

« De plus petite taille, ces magasins nous permettent de nous rapprocher de la clientèle des quartiers urbains, explique Martin Deschênes. Ils plaisent à la communauté. Les gens y viennent, souvent à pied, en compagnie de leur animal. »

Adopter un chat de refuge

Mondou a aussi voulu innover en dotant certaines de ses succursales, comme celle de Saint-Charles-Borromée, d’une Zone d’adoption pour chats provenant de refuges.

« C’est un espace que l’on a conçu sur mesure pour les chats abandonnés qui nous sont confiés pour la SPCA, dit M. Deschênes. Les animaux n’y sont pas mis en cage, ils peuvent circuler en liberté dans cette aire de vie en attendant d’être adoptés. »

Mondou propose ce service depuis 2019. Trois autres magasins, soit ceux de Saint-Jérôme, d’Anjou et de Saint-Jean-sur-Richelieu, comptent une Zone d’adoption.

Soutien à plusieurs organismes

Le bien-être animal est une cause qui est chère à l’entreprise depuis sa fondation en 1938.

Mondou soutient plusieurs organismes, dont la fondation Mira. En six ans, l’entreprise lui a remis plus de 2 millions de dollars lors de sa campagne annuelle grâce aux contributions de ses clients, employés et partenaires.

Depuis 2018, elle mène également une campagne de financement au profit des refuges animaux qui a permis de récolter plus de 400 000 dollars.

De plus, au printemps dernier, lors de la première vague de coronavirus, Mondou a remis 110 000 dollars en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson et à des refuges pour animaux abandonnés.

« Dans le contexte de la pandémie, il y a eu une augmentation du nombre d’adoptions d’un animal, mais aussi davantage d’abandons », explique Martin Deschênes.