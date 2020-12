Howie Kendrick se retire après 15 saisons

Le joueur d’avant-champ des Nationals de Washington Howie Kendrick a pris sa retraite, lundi, après 15 saisons dans le baseball majeur.

L’athlète de 37 ans, qui a remporté la Série mondiale avec les Nationals en 2019, a écrit un long message sur sa page Instagram afin de faire part de sa décision.

«À mes coéquipiers durant toutes ces années, je vous remercie des moments que nous avons partagé. J’ai beaucoup appris de vous et j’espère avoir enseigné quelques trucs utiles à certains d’entre vous, a-t-il écrit. Aux partisans, sans votre support et votre amour du sport, notre étoile ne pourrait pas autant briller. Vous allez me manquer aussi. Je vais toujours aimer le baseball et chérir les souvenirs que j’ai créés. Pour l’instant, c’est le moment de déposer le micro et entreprendre une nouvelle étape de ma vie.»

Kendrick a été un joueur important de la conquête des Nationals. Il avait frappé le coup de circuit qui avait donné les devants aux «Nats» lors du septième match de la Série mondiale contre les Astros de Houston.

Lors de ces 15 saisons, disputées avec les Angels et les Dodgers de Los Angeles, ainsi que les Phillies de Philadelphie et les Nationals, Kendrick a frappé 1747 coups sûrs, dont 127 circuits, tout en produisant 724 points.