Joueurs autonomes de la LNH: de l’action à prévoir très bientôt

Maintenant que la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé ses intentions clairement quant au début de la prochaine saison, plusieurs joueurs autonomes avec ou sans compensation devront rapidement décider de la suite avant de sauter sur la patinoire.

Le calendrier régulier s’amorcera le 13 janvier et certains clubs commenceront l’entraînement dès le 31 décembre, les autres devant s’exécuter trois jours plus tard. Aussi, il reste peu de temps aux directeurs généraux qui ont à s’entendre avec quelques éléments-clés bénéficiant de l’autonomie partielle. C’est le cas de Jarmo Kekalainen, des Blue Jackets de Columbus, qui tentera de convaincre Pierre-Luc Dubois ces jours-ci.

Ayant récolté 49 points en 70 matchs durant la dernière campagne, le Québécois a terminé son pacte d’entrée et est le seul hockeyeur de l’organisation ayant le statut de joueur autonome avec compensation. Son agent Pat Brisson s’attend aussi à des développements imminents.

«Nous connaissons désormais les dates et les conversations seront à un autre niveau, a-t-il dit au site The Athletic, dimanche. Nous nous parlerons tous les jours et je discute déjà avec Jarmo régulièrement.»

Le cas Chara

Pour sa part, le défenseur Zdeno Chara est libre comme l’air et doit déterminer s’il reprend le collier, que ce soit avec les Bruins de Boston ou une autre formation. L’athlète de 43 ans disait dans les derniers mois vouloir connaître le plan de la LNH avant de prendre une décision.

«Les Bruins ont communiqué beaucoup avec nous relativement à leur façon de voir le futur. Là, nous avons une idée du format de la saison et nous examinerons les options d’offrant à Zdeno», a expliqué à la même source son représentant Matt Keaton.

Le gaucher a signé un contrat d’un an à chacune des deux dernières années et a touché 2 millions $ pour la plus récente.

Ailleurs dans la LNH

D’autres patineurs demeurent également dans l’inconnu, dont les attaquants Mike Hoffman, Erik Haula et Mikael Granlund. Pour ce qui est des deux derniers, leur agent respectif est déjà au boulot.

«Nos discussions avec les clubs ont commencé à être plus nombreuses tôt dans la semaine et je dirais que le sentiment d’urgence d’agir est devenu plus perceptible jeudi ou vendredi, a émis Todd Diamond, le représentant de Granlund, dimanche, ajoutant que quatre clubs avaient manifesté sérieusement leur intérêt pour son client. Les DG et les instructeurs des équipes croyant avoir une chance de gagner souhaitent avoir une idée de leur formation au jour 1.»

«Le plan de la LNH et de l’Association des joueurs a été approuvé et les négociations ont commencé à s’accélérer. Des équipes devraient toutefois ajuster leur masse salariale avant le début du calendrier», a souligné Jay Grossman, qui défend les intérêts de Haula.