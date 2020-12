Le dépistage, ce n’est pas pour les voyageurs

Pendant que certains Québécois semblent succomber à l’appel des destinations soleil pour les Fêtes, le ministère de la Santé et des Services sociaux a rappelé que les tests de dépistage pour voyager «pour le plaisir» ne sont pas couverts par la RAMQ.

Alain Poirier

Directeur de la santé publique de l’Estrie

«Dans les services publics, on ne va pas offrir – parce qu’il y a des pays qui le demandent – un dépistage aux gens qui voyagent de leur propre chef», a fait valoir en point de presse, lundi, le directeur de santé publique de l’Estrie, le Dr Alain Poirier.

«Si vous voulez aller quelque part et on vous demande un dépistage [...], vous allez dans les laboratoires privés», a-t-il ajouté.

«Très préoccupé»

En dépit de la consigne du fédéral d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada, «il semble que certaines personnes souhaitent partir à l’étranger pendant la période des Fêtes», a affirmé au Journal Marie-Hélène Émond, porte-parole du ministère de la Santé.

L’apparition d’une nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus au Royaume-Uni, qui a forcé Ottawa à suspendre pour 72 heures l’arrivée des vols et des passagers en provenance de ce pays, inquiète d’autant plus les autorités.

Le ministère se dit ainsi «très préoccupé» par le fait que certains décident de voyager à l’étranger malgré tout.

«Les frais des tests de dépistage pour les fins d’un voyage non essentiel ne sont pas couverts par la RAMQ [Régie de l’assurance maladie du Québec]», a réitéré le ministère.

Des tests fréquents

Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, on remarque «une augmentation du nombre de personnes qui viennent pour des tests pour partir en voyage», a confirmé le conseiller aux médias Éric Forest.

Même chose au CIUSSS de la Capitale-Nationale, où les cliniques désignées COVID-19 reçoivent «tous les jours, et ce, plusieurs fois par jour, des demandes de tests de la part de gens qui disent vouloir voyager à l’extérieur».

«C’est très fréquent», a observé le porte-parole du CIUSSS Mathieu Boivin.

Le ministère de la Santé évalue actuellement des moyens de contrôle additionnels qui pourront être mis en place.