Le «Tigre», griffes rentrées

La semaine dernière, Michel Bergeron a sorti de très belles et touchantes paroles de son grand livre d’histoire quand il a doucement commenté à TVA le décès de Pierre Lacroix, cet homme qui a été son ami d’enfance et aussi son agent d’affaires.

Habilement, comme l’excellent raconteur qu’il est, il a mis en relief les hauts faits d’armes, les brillantes habitudes de travail et l’intelligence de Pierre Lacroix. J’ai tout de suite eu envie de lui donner un coup de fil.

Ce n’est pas tout le monde qui a réalisé la classe et la belle émotion dont a fait preuve « Bergie ». Parce qu’il faut savoir ou se rappeler qu’à une certaine époque, un très épais mur de glace s’est dressé entre les deux hommes, et leur amitié s’est arrêtée d’un coup.

En 1994, Pierre Lacroix venait d’être nommé directeur général des Nordiques et dans son enthousiasme, il avait promis à Michel Bergeron qu’il lui reconfierait le poste d’instructeur de l’équipe au cours des heures suivantes. Ça ne s’est jamais produit.

Coup de théâtre alors que le gros Pierre a plutôt jeté son dévolu sur Marc Crawford. Michel s’était senti profondément trahi.

« René Angélil voulait rétablir notre amitié et il nous avait invités à jouer au golf ensemble à Vegas, mais la cicatrice était trop profonde. On s’est amusé, mais sans plus. La semaine passée, après avoir appris le décès de Pierre, j’ai pensé à sa femme, à ses deux gars et aussi aux belles années d’amitié de qualité que nous avons partagées. J’ai effacé le noir, je suis capable de pardonner », a raconté Michel.

Franchise, délicatesse et loyauté, des qualités de grands hommes. Michel les a et il est capable de les montrer.

« Bergie » ne l’a jamais eu facile. Déjà, quand il jouait au hockey, il oubliait sa petite taille et s’attaquait aux grandes pointures. Il en a eu des tapes sur le nez, mais il ne reculait jamais. Alors qu’il a été nommé instructeur des Draveux de Trois-Rivières, dans la LHJMQ, il est arrivé dans une grève des joueurs. Il a redressé le portrait.

Un de ses rivaux principaux était le coach de Shawinigan, Ron Racette. Les deux hommes se sont déjà battus en bordure de la bande.

À cette époque, Michel avait eu une belle leçon de respect et d’humilité alors que Racette, son grand rival, avait été un des premiers à le féliciter quand Maurice Filion l’a amené chez les Nordiques.

Comme à la fin de l’été 1987, il a eu la surprise de sa vie au club de golf de Rosemère. Nul autre que son adversaire connu de tous, Jacques Lemaire, est apparu sans invitation peu avant le souper du Tournoi Bergeron-Morency pour une raison émouvante. Lemaire était venu souhaiter bonne chance à Michel, qui venait de passer aux Rangers de New York.

Des hommes engagés, fougueux et bouillants capables de passer à autre chose.

« Mario Tremblay, Guy Carbonneau, Chris Nilan, Denis Morel sont mes amis maintenant, et je les aime vraiment. C’était une autre époque inoubliable. Même si on ne veut pas, les pages tournent... »

Du grand « Tigre » marqué par ses emportements, ses déchaînements. Il se fâchait pour vrai. Même des cardiologues lui disaient de se calmer.

