L’équipe du Bye Bye est soulagée

Grand soupir de soulagement dans l’équipe du Bye Bye. Après avoir été interrompu en raison d’un cas de COVID-19, le tournage de l’édition 2020 s’est finalement terminé dimanche soir.

« C’est une tonne de pression qui tombe », déclare le producteur Guillaume Lespérance au Journal.

Cette ultime journée de tournage s’est déroulée sans heurts. Quand Simon Olivier Fecteau a tourné sa dernière séquence, aux alentours de 19 h 30, une grande partie du stress s’est évaporée. Le réalisateur a effectivement craint le pire quand un artiste invité ayant participé au rendez-vous humoristique a reçu un diagnostic positif au début du mois.

« S’il y avait eu éclosion, ça aurait pu complètement scrapper notre ‘‘show’’, déclare Simon Olivier Fecteau. Heureusement qu’on suivait les consignes. »

Une année « compliquée »

Dans une année de pandémie riche en sujets explosifs et durant laquelle tout le monde semble s’être outré de quelque chose, concevoir le Bye Bye 2020 n’a pas été une mince affaire. « Le Bye Bye, c’est comme monter l’Everest, mais cette année, c’était monter l’Everest avec une jambe cassée : c’est faisable, mais c’est ‘‘tough’’ », résume Guillaume Lespérance.

Pour s’assurer de limiter leurs « angles morts », le tandem s’est entouré d’une équipe d’auteurs mixte, en plus de recourir aux services de créateurs noirs pour traiter de thèmes sensibles comme Black Lives Matter. « On s’est rendu compte qu’on était mal équipé pour en parler, explique Simon Olivier Fecteau. On est donc allé chercher des gens directement concernés. On leur a laissé carte blanche. »

« C’est une année plus compliquée que d’habitude, poursuit le réalisateur. À plein de niveaux. Mais je suis content du show qu’on a fait. Je pense qu’on s’est surpassé. »

Sprint final

Les tournages complétés, le travail est toutefois loin d’être terminé. Jusqu’au 31 décembre, Simon Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance se cloîtreront dans l’un des sous-sols de Radio-Canada.

Montage, mix sonore, effets visuels... le sprint final commence.

Et une fois la ligne d’arrivée franchie et l’émission livrée à Radio-Canada, la saga pourrait aller en prolongation puisque, cette année, plus que n’importe quelle autre, les Québécois auront beaucoup, beaucoup de temps pour analyser le contenu du Bye Bye étant donné que toute la province sera sur pause jusqu’au 11 janvier au minimum.

« Au lieu de chialer trois ou quatre jours sur l’émission, ils vont pouvoir chialer pendant 20 jours ! », s’exclame Guillaume Lespérance.