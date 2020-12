Les élus ciblés par des menaces

Les cybermenaces envers les élus provinciaux ont explosé lors de la dernière année en raison de la grogne liée aux mesures sanitaires, alors que la Sûreté du Québec a enregistré une hausse vertigineuse des signalements.

« Le sentiment de légitimité dans le confort de son salon et en arrière d’un écran est complètement faux. Une infraction, c’est une infraction. Il ne faut pas penser que l’écran, le clavier, la distance, ça immunise la personne. Le web est surveillé, un peu comme le sont nos autoroutes », prévient le lieutenant Alex Grenier, responsable par intérim du service des projets d’enquête spécialisée à la SQ.

Entre le 1er janvier et le 9 décembre 2020, la police provinciale a détecté ou s’est fait signaler 262 événements de paroles menaçantes visant des élus de l’Assemblée nationale. Parmi ceux-ci, 114 ont nécessité l’ouverture d’une enquête puisqu’ils constituaient véritablement une infraction en vertu du Code criminel.

Hausse marquée

Or, la SQ a recensé seulement 16 détections ou signalements pour l’année 2019.

« Il y a une hausse marquée pour 2020, ça génère beaucoup de travail. On l’associe beaucoup à la pandémie, puisque la majorité des menaces tournent autour des décisions prises par le gouvernement. Il y a clairement une colère », indique le lieutenant Grenier.

Photo Stevens LeBlanc

Les élus qui sont le plus visés sont le premier ministre François Legault et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Non élu, le directeur national de Santé publique, Horacio Arruda, est aussi l’objet de menaces.

Pas d’anonymat

Dans plusieurs cas, il est facile pour les enquêteurs de la division des crimes majeurs d’identifier les auteurs de propos menaçants envers les élus, car des suspects le font avec leur véritable identité.

Mais dans d’autres, certains utilisent un pseudonyme ou une fausse identité, ce qui vient compliquer la situation. La division des enquêtes sur la cybercriminalité fait alors son entrée en scène avec des techniques plus poussées ou en obtenant des autorisations judiciaires.

« Sans sortir de statistiques, on arrive généralement à nos fins. Il y a toujours un moyen d’identifier qui est derrière un clavier. Il n’y a aucun anonymat qui existe réellement », souligne pour sa part le lieutenant Hugo Fournier, porte-parole à la SQ, qui tient à sensibiliser les gens à l’importance de bien mesurer l’ampleur de leurs propos.

Le corps de police provinciale avait indiqué en septembre dernier avoir reçu 300 signalements depuis mars pour des situations concernant des élus « tous partis confondus ».

En plus des propos menaçants, ces chiffres incluaient aussi les colis suspects ainsi que des individus suspects.

Il n’y a pas que la SQ qui s’inquiète de ce phénomène. En octobre dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a mis en place une équipe spéciale de procureurs pour traiter des dossiers de menaces envers les acteurs gouvernementaux qui instaurent les mesures sanitaires.