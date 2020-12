Les premières images des «Beaux Malaises 2.0» dévoilées

Les premières images de la très attendue série Les Beaux Malaises 2.0 ont été dévoilées lundi matin.

Mettant en vedette Martin Matte, la suite des Beaux Malaises, revient sur les ondes de TVA le 27 janvier.

L’humoriste avait annoncé il y a un an qu’il travaillait à l’écriture d’un scénario pour le retour de l’émission.

Le tournage s’est amorcé à l’automne 2020 sous la direction du réalisateur Robin Aubert.

Julie Le Breton, Émilie Bierre, Michèle Deslauriers, Fabien Cloutier, Patrice Robitaille, Martin Perizzolo, Catherine Proulx-Lemay, Geneviève Schmidt, Christiane Pasquier, Alexis Martin et Adib Alkhalidey reprennent tous leur rôle dans cette nouvelle mouture, et Caroline Dhavernas (qui avait jadis paru dans quelques scènes des Beaux malaises en incarnant la mère de Martin, alias sa propre mère, Michèle Deslauriers, plus jeune), et Reda Guerinik se joignent également à la distribution régulière.

Ils seront encore une fois confrontés à toutes sortes de défis du quotidien: amitiés inadéquates, sexualité débridée, relations familiales complexes, travaux manuels ratés et... séparation assumée.

La première version de la série, amorcée en 2014 et qui attirait tout près de 2 millions de téléspectateurs chaque semaine, a pris fin en 2017. Le concept a toutefois été reproduit ailleurs dans le monde, notamment en France et en Serbie.