LNH: créer une bulle sécuritaire au Centre Vidéotron pour la prochaine saison

Messieurs François Legault et Régis Labeaume,

La Ligue nationale de hockey (LNH) et ses joueurs se sont finalement entendus pour un calendrier de 56 matchs qui débuterait le 13 janvier 2021. La LNH a décidé de créer une Section Nord ou canadienne comprenant les équipes des villes de Vancouver, d'Edmonton, de Calgary, de Winnipeg, de Toronto, d'Ottawa et de Montréal.

Des décisions cruciales seront prises, dans les prochains jours, par le Bureau des gouverneurs de la LNH afin d’adopter le prochain calendrier écourté de la saison de hockey 2021.

Des ententes avec la Santé publique du Canada et la Santé publique des provinces, dont le Québec, devraient permettre la libre circulation des joueurs entre les différents amphithéâtres du Canada.

Votre appui s'il vous plaît

Je vous demande votre appui afin que la ville de Québec et le Centre Vidéotron soient considérés comme bulle sécuritaire pour la tenue de matchs de hockey professionnel à Québec.

Compte tenu du succès du déroulement des rencontres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui ont eu lieu cet automne pendant onze jours dans la capitale nationale, le savoir-faire pour la prévention et le contrôle des infections n’est plus à démontrer. Fort de ce succès et des retombées économiques non négligeables engendrées en cette période de disettes économiques, tant pour les hôteliers et les restaurateurs que pour le Centre Vidéotron, votre appui nous apparaît essentiel, voire incontournable.

La conjoncture de la pandémie et du confinement exige de poser des gestes audacieux. C’est pourquoi la tenue de plusieurs parties de hockey professionnel permettrait au Centre Vidéotron (largement déficitaire) et à de nombreux hôteliers et restaurateurs d’obtenir des revenus, tout en faisant connaître la ville de Québec comme destination de hockey et zone touristique de premier plan.

Je vous offre ma collaboration pour la mise en place d’une offre de service afin de convaincre les gouverneurs de la LNH de permettre à la ville de Québec de se faire valoir comme vitrine d’excellence pour le hockey professionnel. Je vous remercie à l’avance de votre écoute et j’espère avoir une réponse rapide à ma demande!

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Jean Rousseau

Chef de Démocratie Québec