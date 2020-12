Mise en demeure de 200 000$ contre un ancien haut gradé du SPVM

Suspendu depuis plus de trois ans, un cadre de la police de Montréal a fait parvenir une mise en demeure de 200 000$ à un ancien officier qu’il considère être à l’origine de ses déboires professionnels.

Imad Sawaya, l’ex-chef de cabinet de l’ancien directeur Philippe Pichet, réclame cette somme à Roch De Roy, un ancien haut gradé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour «atteinte à la réputation, préjudices sérieux subis, stress et inconvénients majeurs».

Dans la mise en demeure, on explique que M. Sawaya a été choqué d’apprendre pour la première fois le 15 octobre dernier, suivant la réception du rapport d’enquête de la Sûreté du Québec le visant, que M. De Roy «a formulé à maintes reprises de fausses allégations de fraude à son égard».

«Ce faisant, vous n’êtes pas sans savoir que ces allégations fausses, non fondées et n’ayant aucune assise concrète ont notamment mené à la suspension de notre client le 27 octobre 2017 de son poste au sein du SPVM», peut-on notamment lire dans la mise en demeure.

Imad Sawaya, qui n’a toujours pas réintégré ses fonctions, dit subir encore à ce jour les conséquences dévastatrices de «cette suspension sans fin».

L’avocat qui représente M. Sawaya, Me Thomas Villeneuve-Gagné, estime que son client est «un policier chevronné extrêmement respecté dans son milieu et [que] cet acharnement malicieux à vouloir porter atteinte à sa réputation et à sa carrière est totalement incompréhensible et inexcusable».