NFL: le légendaire Kevin Greene s’éteint à 58 ans

L’ancien joueur défensif étoile de la NFL Kevin Greene s’est éteint, lundi, à l’âge de 58 ans.

Considéré comme l’un des joueurs les plus dominants de sa génération, Greene a terrorisé les quarts-arrière adverses durant 15 saisons dans la NFL, dont huit avec les Rams de Los Angeles. Il a réussi 160 sacs du quart pendant ces 15 années, une catégorie qu’il a dominée lors des saisons 1994 et 1996, avec des récoltes de 14 et 14,5 sacs du quart.

Ses succès sur le terrain avec les Rams, les Steelers de Pittsburgh, les Panthers de la Caroline et les 49ers de San Francisco lui ont permis d’être intronisé au Temple de la renommée du circuit Goodell en 2016.

Greene a aussi fait quelques apparitions dans des galas de lutte de la World Championship Wrestling, en plus d’avoir obtenu quelques contrats comme entraîneur au sein de différentes organisations de la NFL.