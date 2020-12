Plan de relance américain: les chèques aux familles envoyés dès la semaine prochaine

Washington | Les chèques pour aider les familles américaines fragilisées par la pandémie de COVID-19 seront envoyés dès le début de la semaine prochaine, a annoncé lundi le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, sur CNBC.

Ces chèques de 600 dollars par adulte et par enfant, qui sont inclus dans le nouveau plan de soutien à l’économie de 900 milliards soumis au vote du Congrès lundi, sont « une façon très rapide d’injecter de l’argent dans l’économie », a commenté M. Mnuchin.

« Les gens verront cet argent dès le début de la semaine prochaine. C’est donc très rapide », a-t-il souligné.

Le secrétaire au Trésor s’est aussi félicité de cette aide qui arrive « juste à temps pour les fêtes » de fin d’année.

L’objectif est de soutenir la consommation des ménages et de permettre aux familles les plus en difficulté de payer leur loyer.

M. Mnuchin a également estimé que le plan de soutien, dont l’accord a été annoncé dimanche par les démocrates et les républicains, va permettre de soutenir les « petites entreprises » et de « ramener plus de gens au travail ».

Parmi les mesures phare, des aides aux écoles et aux crèches pour un total de près de 100 milliards de dollars: l’objectif est de permettre de faire des investissements pour ouvrir ces établissements malgré la pandémie et laisser ainsi aux parents la possibilité de retourner travailler.

De nombreuses écoles étaient restées fermées à l’automne, aux États-Unis, ralentissant la reprise économique.

Au printemps, de nombreuses familles avaient reçu des chèques de 1 200 dollars par adulte, ce qui avait largement soutenu la consommation.

Le nouveau plan de relance, soumis au vote du Congrès lundi, doit prendre le relais de celui de 2 200 milliards de dollars voté en urgence fin mars et dont les mesures expirent fin décembre.

Il comprend aussi des allocations chômage exceptionnelles de 300 dollars par semaine contre 600 dollars dans le précédent plan.