Quoi dire à mon fils?

Mon fils s’est fait une petite amie l’été dernier. Elle ne me plaît pas. Mais comme mon mari, dont je suis séparée, accepte que notrefils l’emmène chez lui, je me sens obligée de faire pareil, et ça me frustre. Quand les réunions familiales étaient encore permises, j’avais quand même profité de l’excuse de la pandémie pour lui demander de venir seul à Noël. Il avait alors répliqué qu’il ne viendrait pas sans elle. Quand les choses seront revenues à la normale, est-ce qu’il va me falloir marcher sur mon orgueil et accepter qu’elle vienne chez moi ?

Anonyne

J’ai l’impression que si vous ne cédez pas, vous risquez de ne pas revoir votre fils de sitôt. Si par contre vous faites le choix de céder, le minimum serait de réserver à cette personne un accueil digne de ce nom. En serez-vous capable ? Car ce genre d’exercice est ardu pour quelqu’un de psycho rigide.