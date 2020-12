Ski cross: deux médailles pour le Canada

L’équipe canadienne a vu deux de ses représentants, Reece Howden et Marielle Thompson, monter sur le podium à la Coupe du monde de ski cross de Val Thorens, en France, lundi.

Lors de ces courses qui devaient initialement avoir lieu samedi mais qui ont été reportées en raison de forts vents, Howden a remporté l’or chez les hommes, ayant devancé le Suisse Ryan Regez et le Français François Place, médaillés d’argent et de bronze, en finale. Le skieur de l’unifolié avait mis la main sur une médaille d'argent, dimanche.

Thompson a quant à elle obtenu une deuxième décoration de bronze en autant de jours du côté féminin. L’Autrichienne Katrin Ofner a décroché l’or, tandis que l’Allemande Daniela Maier a reçu l’argent.

Hannah Schmidt poursuit son apprentissage

Pour sa part, Hannah Schmidt a bouclé le deuxième arrêt de la saison de la Coupe du monde en prenant le 12e rang. L’athlète de 26 ans a ensuite été stoppée en quarts de finale en terminant troisième de sa vague, tout juste derrière la Suisse Talina Gantenbein et la Française Marielle Berger.

«J’ai encore eu des difficultés avec le côté stratégique, mais je gagne en expérience après chaque course, a-t-elle dit, satisfaite de sa performance. Je sens que je suis de plus en plus agressive et en confiance. Je regarde les vidéos, j’apprends et je continue de m’améliorer.»

Après avoir participé aux épreuves sprint de la Coupe du monde d’Arosa la semaine dernière, elle s’attendait à être plus en contrôle sur une piste lui proférant une plus grande marge de manœuvre pour réagir durant sa descente.

«J’avais du temps entre chaque saut, chaque bosse et chaque virage pour réaliser ce que je devais faire, alors c’était plus facile de savoir où je devais être. Il me reste toutefois beaucoup à apprendre dans le circuit.»

Dimanche, la skieuse de Mont-Tremblant n’a pas été en mesure de compléter sa course aux huitièmes de finale et a fini 17e.

Chez les hommes, les Québécois Chris Del Bosco et Jared Schmidt n’ont pas été en mesure d’accéder aux huitièmes de finale. Ils se sont respectivement classés 36e et 48e.

Les skieurs profiteront maintenant d’un congé pour la période des Fêtes et seront de retour en action du 13 au 15 janvier pour la Coupe du monde de Montafon, en France.