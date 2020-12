Sondage: baromètre des personnalités politiques les plus populaires

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

► Avez-vous plutôt une bonne opinion, plutôt une mauvaise opinion ou vous ne connaissez pas les personnalités suivantes ?

1. François Legault

Bonne opinion : 72 %

Mauvaise opinion : 24 %

Ne connaît pas : 4 %

2. Régis Labeaume

Bonne opinion : 62 %

Mauvaise opinion : 14 %

Ne connaît pas : 23 %

3. Justin Trudeau

Bonne opinion : 50 %

Mauvaise opinion : 46 %

Ne connaît pas : 3 %

4. Geneviève Guilbault

Bonne opinion : 49 %

Mauvaise opinion : 11 %

Ne connaît pas : 40 %

5. Valérie Plante

Bonne opinion : 49 %

Mauvaise opinion : 39 %

Ne connaît pas : 12 %

6. Jagmeet Singh

Bonne opinion : 46 %

Mauvaise opinion : 29 %

Ne connaît pas : 25 %

7. Manon Massé

Bonne opinion : 43 %

Mauvaise opinion : 38 %

Ne connaît pas : 19 %

8. Véronique Hivon

Bonne opinion : 41 %

Mauvaise opinion : 9 %

Ne connaît pas : 50 %

9. Christian Dubé

Bonne opinion : 41 %

Mauvaise opinion : 10 %

Ne connaît pas : 49 %

10. Ian Lafrenière

Bonne opinion : 41 %

Mauvaise opinion : 11 %

Ne connaît pas : 48 %

11. François Paradis

Bonne opinion : 41 %

Mauvaise opinion : 12 %

Ne connaît pas : 46 %

12. Yves-François Blanchet

Bonne opinion : 40 %

Mauvaise opinion : 18 %

Ne connaît pas : 42 %

13. Danielle McCann

Bonne opinion : 40 %

Mauvaise opinion : 20 %

Ne connaît pas : 40 %

14. Marc Garneau

Bonne opinion : 39 %

Mauvaise opinion : 24 %

Ne connaît pas : 38 %

15. Pierre Arcand

Bonne opinion : 36 %

Mauvaise opinion : 18 %

Ne connaît pas : 46 %

16. Marguerite Blais

Bonne opinion : 36 %

Mauvaise opinion : 29 %

Ne connaît pas : 35 %

17. Isabelle Charest

Bonne opinion : 35 %

Mauvaise opinion : 5 %

Ne connaît pas : 60 %

18. Sonia LeBel

Bonne opinion : 35 %

Mauvaise opinion : 8 %

Ne connaît pas : 57 %

19. Gabriel Nadeau-Dubois

Bonne opinion : 35 %

Mauvaise opinion : 41 %

Ne connaît pas : 24 %

20. Gérard Deltell

Bonne opinion : 34 %

Mauvaise opinion : 18 %

Ne connaît pas : 48 %

21. Pascal Bérubé

Bonne opinion : 33 %

Mauvaise opinion : 10 %

Ne connaît pas : 57 %

22. Pierre Fitzgibbon

Bonne opinion : 33 %

Mauvaise opinion : 20 %

Ne connaît pas : 47 %

23. Mélanie Joly

Bonne opinion : 32 %

Mauvaise opinion : 32 %

Ne connaît pas : 36 %

24. François Bonnardel

Bonne opinion : 30 %

Mauvaise opinion : 11 %

Ne connaît pas : 58 %

25. Simon Jolin-Barette

Bonne opinion : 30 %

Mauvaise opinion : 21 %

Ne connaît pas : 48 %

30. Dominique Anglade

Bonne opinion : 30 %

Mauvaise opinion : 21 %

Ne connaît pas : 48 %

40. Paul St-Pierre Plamondon

Bonne opinion : 29 %

Mauvaise opinion : 17 %

Ne connaît pas : 55 %

► Méthodologie

Un sondage web a été réalisé du 4 au 6 décembre 2020 auprès de 1006 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. À l’aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la langue maternelle, la région, le niveau d’éducation ainsi que la présence d’enfants dans le ménage afin de rendre l’échantillon représentatif de l’ensemble de la population à l’étude. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1006 répondants est de + ou – 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

François Legault domine le palmarès 2020 avec un taux de popularité de 72 %, même s’il gère présentement une des plus graves crises de notre histoire. Il est suivi par Régis Labeaume (2e) et Justin Trudeau (3e), qui forment le trio de politiciens les plus aimés. De plus, 11 ministres caquistes se retrouvent dans le top 25, ce qui constitue un exploit pour la CAQ : Geneviève Guilbault (4e), Christian Dubé (9e) et Ian Lafrenière­­­ (10e).

La surprise

Le boys club politique s’effrite de plus en plus et les femmes prennent leur place dans le baromètre 2020. Quatre femmes, G. Guilbault (4e), V. Plante (5e), M. Massé (7e) et V. Hivon (8e) se hissent dans le top 10, alors qu’Isabelle Charest (17e) et Sonia LeBel (18e) sont les nouvelles vedettes montantes.

La déception

Les nouveaux chefs, Dominique Anglade (30e) et Paul St-Pierre Plamondon­­­ (40e), ne figurent même pas dans le top 25. En un an, Dominique­­­ Anglade a vu sa cote descendre de 11 %, tandis que 66 % des Québécois ne connaissent pas PSPP. Pour leur part, les co-porte-parole de QS, GND et Manon Massé, polarisent les Québécois. C’est donc un problème d’appréciation pour le PLQ, de notoriété pour le PQ et de polarisation pour QS. Difficile pour eux de se faire une place dans un contexte où le gouvernement prend toute la place.

Marguerite Blais encaisse pour Legault

Antoine Robitaille, Le Journal de Québec

François Legault a présenté ses excuses en avril pour la mauvaise gestion de la pandémie dans les CHSLD, mais c’est Marguerite Blais qui a encaissé.

Dans le baromètre annuel des personnalités politiques, la ministre responsable des Aînés est passée de la 5e à la 16e place.

Sa chute est plus marquée encore lorsque l’on considère d’autres données du sondage Léger.

La ministre Blais n’avait en 2019 que 11 % de « mauvaise opinion ». Or, après les mois de pandémie de 2020, le taux de « mauvaise opinion » de Mme Blais a grimpé à 29 % !

Pendant ce temps, la popularité de François Legault est stratosphérique : 72 % (!), jamais atteinte dans l’histoire de ce baromètre.

Même par lui-même, qui, depuis 2012, figure toujours dans le peloton de tête.

Ancienne vedette de la télévision, Mme Blais a dans le passé profité – et profite encore – d’un capital « petit écran » important.

Lorsqu’elle appartenait au gouvernement libéral de Jean Charest, elle était la seule ministre à trôner en haut du baromètre.

L’an dernier, lorsqu’on soustrayait les mauvaises opinions des bonnes, elle supplantait François Legault !

Fusible

Cette année, elle aura plutôt agi comme une sorte de fusible pour son chef.

Soulignons qu’après la catastrophe du CHSLD Herron à Dorval, en avril, elle mit du temps à reconnaître sa part de responsabilité. La CAQ pouvait alors blâmer les gouvernements libéraux précédents. L’ennui, pour Mme Blais, est qu’elle fut aussi, sous Charest, ministre responsable des Aînés.

Domination

Chose certaine, la CAQ domine notre palmarès avec deux ministres dans les cinq premières places. Sur les 20 autres, la moitié sont issus de ses rangs. Plusieurs, dont Geneviève Guilbault, Isabelle Charest et Christian Dubé, ont connu une amélioration notable de leur notoriété.

Le gouvernement caquiste a toutefois eu une fin de session 2020 difficile. Le rapport d’étape de la Protectrice du citoyen sur la gestion des CHSLD dans la première vague était dévastateur. Les restaurateurs estiment avoir été « sacrifiés » par le PM.

Et les blâmes éthiques à l’endroit du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ont embarrassé le gouvernement.

Notre sondage fut bouclé un peu avant ces événements.

La photo, aujourd’hui, serait peut-être légèrement différente. Pas plus que « légèrement » toutefois.

