1 Canadien sur 3 a eu peur de mourir

Plus d’une personne sur trois qui a contracté la COVID-19 a eu peur d’en mourir, y compris les jeunes dans la force de l’âge, selon un sondage qui révèle à quel point la maladie « cogne dur ».

« Les jeunes se sont peut-être sentis invincibles, mais à partir du moment où ils l’attrapent, leur vision change », constate le sondeur Jean-Marc Léger.

Plus de 300 Canadiens ayant été infectés par la COVID-19 ont partagé leur expérience à la firme Léger pour un sondage diffusé lundi et réalisé pour le compte de La Presse canadienne.

Près de la moitié (43 %) disent avoir été « très malades » ou « malades comme ils ne l’ont jamais été ». Ils sont donc plus nombreux que ceux qui ont eu peu de symptômes (27 %) ou aucun symptôme (14 %).

Même que plus d’une personne sur trois (35 %) dit avoir eu « peur d’en mourir ».

Cette peur n’a pas épargné les jeunes de 18 à 34 ans, puisque 37 % d’entre eux disent avoir cru vivre leurs dernières heures.

En comparaison, 34 % des personnes de 55 ans et plus disent avoir partagé cette crainte, même si leur catégorie d’âge est plus à risque de développer des complications.

À la base, les jeunes adultes ont été les plus nombreux (43 %) à contracter le virus, même s’ils ne représentent que 27 % de la population.

Près de deux semaines

Même si la maladie semble avoir frappé les jeunes adultes presque aussi fort que les autres, elle les a tout de même affectés moins longtemps, remarque M. Léger.

En effet, les personnes atteintes ont souffert de leurs symptômes pendant une période moyenne de 12,9 jours. La durée moyenne tend à s’étirer avec l’âge, allant de 9,8 jours, chez les 18-34 ans, à 18,6 jours, chez les 55 ans et plus.

Fait intéressant : le sondage confirme que c’est souvent par les proches ou les amis que les gens attrapent le virus. Pas moins de 39 % l’ont contracté par quelqu’un de leur « famille » ou de leur « entourage », bien plus qu’à « l’extérieur de la maison » (25 %) ou au travail (13 %).

Reste que plus d’une personne sur cinq ignore comment elle a été infectée (23 %).

Par ailleurs, près d’un répondant sur quatre touché par la maladie connaît quelqu’un qui est mort de la COVID-19 dans son entourage (24 %).

Plus d’hommes

Les hommes ont été plus touchés que les femmes, puisque 62 % des gens infectés étaient de sexe masculin, alors qu’ils ne représentent que 49 % de la population.

Le Québec, qui est rapidement devenu l’épicentre de la pandémie au printemps, est la seule province surreprésentée. Pas moins de 28 % des répondants atteints sont Québécois alors que le poids démographique du Québec n’est que de 23 %.

Au total, Léger a dû contacter plus de 21 000 Canadiens afin de bâtir son échantillon.

Encore vivants

Le coup de sonde a l’avantage de ratisser plus large que le système de santé. Par exemple, une personne qui a développé des symptômes après que son conjoint eut été déclaré positif n’est pas nécessairement allée se faire dépister, puisque le diagnostic était évident, illustre M. Léger.

Globalement, les résultats montrent que quelque 1,4 % de la population a été infecté par le coronavirus depuis qu’il a fait son entrée au pays. Et encore, l’incidence aurait pu être plus élevée.

« On a seulement parlé aux gens qui étaient encore vivants », rappelle M. Léger.

RÉPONDANTS QUI ONT DÉCLARÉ AVOIR CONTRACTÉ LA COVID-19

Homme : 62 %

Femme : 38 %

À QUEL POINT AVEZ-VOUS ÉTÉ MALADE ?

Malade comme vous ne l’avez jamais été : 27 %

Très malade : 16 %

Assez malade : 16 %

Pas très malade : 13 %

Très peu malade : 13 %

Je n’ai eu aucun symptôme : 14 %

COMMENT AVEZ-VOUS CONTRACTÉ LA COVID-19 ?

Un proche : 39 %

Au travail : 13 %

À l’extérieur de la maison : 25 %

Ne sait pas : 23 %

AVEZ-VOUS EU PEUR DE MOURIR ?

18-34 ans

Oui : 37 %

Non : 59 %

Préfère ne pas répondre : 3 %

35-54 ans

Oui : 33 %

Non : 66 %

Préfère ne pas répondre : 2 %

+55 ans

Oui : 34 %

Non : 61 %

Préfère ne pas répondre : 5 %

DURÉE DE LA MALADIE

12,9 jours (en moyenne)

Méthodologie : Du 3 juillet au 29 novembre 2020, Léger a contacté en ligne 21 225 Canadiens, dont 303 avaient contracté la COVID-19. Ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon aléatoire de Canadiens âgés de 18 ans ou plus, sélectionnés à partir du panel représentatif LEO (Leger Opinion). Une marge d’erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste dans le cadre d’une enquête par panel.