POUPART, Francine

(née Bouchard)



À Châteauguay, le 17 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Francine Bouchard, épouse de M. Gilles Poupart.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Sophie) et Stéphane (Alain), ses petits-enfants Stéfanie et Gabrielle, ses soeurs Odette (Michel) et Manon (Réjean), sa filleule Isabelle, ses neveux Patrice, Eric et Sébastien ainsi qu'autres parents et amis. Elle rejoint sa soeur Nicole.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en privé.En sa mémoire, des dons à la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec seraient appréciés.www.alexandrenicole.comLa famille tient à remercier le personnel de la Résidence Desparois ainsi que le personnel du CHSLD Trèfle d'Or pour leur bienveillance et leurs bons soins.