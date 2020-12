Charron, André

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. André Charron le 19 décembre dernier, époux de Mme Jeanne Ouimet.



Ancien président directeur général de Fenêtres Charron et fondateur du club Kinsmen de Sainte-Thérèse. Homme d'affaires bien connu de Sainte-Thérèse, iI a également oeuvré à titre d'échevin de la ville de Sainte-Thérèse.



Cet homme de coeur et de nature laisse dans le deuil son épouse Jeanne Ouimet, ses enfants Michel (Ginette), Johanne (Jean-Pierre), Sylvie (Robert) et Annie (Guy), ses 6 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Gisèle, Paul-Yvon, Marc, Pierrette et Gilles, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis se joignent à la famille immédiate pour vivre cette période de deuil dans l'acceptation et la sérénité.



En raison des circonstances, la famille recevra les condoléances en toute intimité au :



450-473-5934

Nos sincères remerciements à tout le personnel soignant du 5e étage de l'aile D de l'Hôpital de St-Jérôme.



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.