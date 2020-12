Succès à venir: HGrégoire se lance à la conquête de l'Ouest

En collaboration avec

L’entreprise québécoise HGrégoire continue son expansion en Amérique en réalisant l’acquisition imposante du concessionnaire Metro INFINITI Monrovia qui deviendra HGreg INFINITI of Monrovia. Il s’agit d’une neuvième succursale aux États-Unis pour le commerçant HGrégoire. C’est en banlieue californienne, à Los Angeles, que cette percée internationale se poursuit avec succès.

Un pari réussi jusqu’ici pour cette compagnie fièrement d’ici.

Révolutionner et innover

Fondée en 1993, HGrégoire s’est taillé une place de choix dans l’univers de l’automobile au Canada. Avec trente concessions en Amérique du Nord, dont vingt et une au Québec, l’entreprise s’est adaptée aux différents marchés en misant sur un service à la clientèle exceptionnel et en démocratisant le processus d’achat de véhicules d’occasion.

Exporter une formule éprouvée

Ce concessionnaire québécois de renom qui figure au palmarès des compagnies les plus florissantes au Canada a planifié avec doigté cette conquête.

Selon le président, John Hairabedian, le volume stable de clients de la côte ouest depuis quelques années permet d’être un compétiteur redoutable sur un marché aussi concurrentiel. Avec cette nouvelle opportunité d’affaires en Californie, HGrégoire ajoute une sixième concession sous la bannière Nissan/INFINITI à ses marques phares.

Tirer son épingle du jeu

Selon le magazine Canadian Business, ce détaillant de voitures neuves et usagées s’est classé en 131e position sur la prestigieuse liste des 415 entreprises affichant la plus forte croissance au Canada.

Ce qui fait la renommée de ce joueur imposant? Le vaste choix de véhicules de qualité offert à la clientèle. La livraison le jour même, les retours et les échanges simplifiés constituent aussi les piliers du service hors pair signé HGrégoire.

Vision novatrice

Comment explique-t-on ce succès à l’américaine? Le commerçant HGrégoire s’est appuyé sur la demande d’automobiles d’occasion à prix abordable.

L’entreprise a déployé une stratégie personnalisée en étant à l’écoute des besoins de ses clients. Elle a misé principalement sur la technologie et la création d’une plateforme numérique conviviale nommée HGreg.com. Celle-ci facilite la diffusion de l’information et permet aux internautes de découvrir des milliers de véhicules en ligne.

Rendre l’expérience de magasinage simple et agréable à de futurs acheteurs : une mission accomplie par le groupe HGrégoire.

Avec un taux de croissance très impressionnant et une équipe composée de plus de 1500 experts, nul doute que ce plan d’expansion permettra de conquérir le marché de l’automobile usagée avec brio. Un succès Made In Quebec qui rayonne et qui perdure depuis plusieurs années chez nos voisins du Sud.

Pour en apprendre plus sur cette expansion américaine ou pour découvrir les succursales au Québec, visitez www.hgregoire.com.