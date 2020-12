Accusé d'attouchements sur un mineur: l'homme d'affaires ne s'en souvient pas

Un homme d'affaires montréalais accusé de s'être fait faire une fellation par un jeune garçon de 13 ans dit à la cour qu'il ne se souvient de rien.

Alain Renaud, fondateur des produits naturels Druide et photographe de presse pendant cinq ans, a affirmé mardi devant la Cour du Québec au palais de justice de Longueuil qu'il ne se souvient pas d'avoir rencontré la victime dans un chalet de Rawdon dont il était copropriétaire, au début des années 70.

Pourtant, la victime, dont on ne peut révéler l'identité, affirme y être allée toutes les fins de semaine pendant plusieurs années avec les groupes scouts dont elle faisait partie.

Alain Renaud ne se souvient pas d'avoir donné un rendez-vous au jeune garçon, le 26 avril 1974, pour l'amener en voiture dans une cour de ferraille de Saint-Philippe-de-La Prairie. C'est là que la victime dit avoir subi des attouchements par Renaud et lui avoir fait une fellation.

Puisque son reportage sur la cour de ferraille est dans le journal du 27 avril 1974, l'accusé est certain de s'y être rendu la veille pour y prendre des photos, a-t-il affirmé, mais il ne s'en souvient pas.

Devant la juge Dannie Leblanc, Alain Renaud a nié catégoriquement qu'il soit possible de remettre plus tard qu’à 20 h les photos qu'il devait rendre au journal ce jour-là. Il est donc impossible qu'il ait donné rendez-vous à 17 h au jeune homme, puisqu'il lui fallait deux heures pour développer ses photos et une heure et 15 minutes pour le trajet de retour.

Renaud a avoué en contre-interrogatoire avoir fait cette estimation à partir de Google tout en y rajoutant «le temps qu'il faut pour fermer les portes, stationner l'auto, etc.», puisqu'il n’a pas de souvenir des faits qui lui sont reprochés. Il a également admis avoir vérifié sur Google, durant la pause, comment se faisait le processus de développement de photos en vue de l'expliquer au tribunal, disant ne pas s’en rappeler.

Me Sacha Blais, procureur de la Couronne, a suggéré au tribunal d'écarter complètement le témoignage de l'accusé. «Il est particulier de constater que monsieur Renaud mette cette distance entre lui et la victime, alors qu'ils ont dormi plusieurs fois dans le même petit chalet de trois pièces. Le nombre de fois que monsieur Renaud a répété «je ne m'en souviens pas» devrait être assez pour que mettiez de côté son témoignage.»

Selon l'avocat de la défense, c'est plutôt le témoignage de la victime qu'il faut écarter. «Lui, avec le temps, il renforce sa mémoire. Son témoignage se construit, il dit une chose et son contraire», a dit Me Denis Gallant.

Il a aussi rappelé à la juge Leblanc le principe de la présomption d'innocence. «Monsieur Renaud n'a pas à prouver son innocence. Il ne faut pas faire d'inférence : ce n'est pas parce qu'il y avait des scouts dans un chalet qu'il s'est passé quelque chose le 26 avril 1974.»

La juge a pris la cause en délibéré. Alain Renaud saura le 9 février prochain s'il est reconnu coupable d'attentat à la pudeur.