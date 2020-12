Au secours!

J’ai vécu la deuxième phase de la pandémie avec beaucoup plus de difficultés que la première, et j’ai l’impression d’en sortir plus amochée. Je vois venir le temps des Fêtes avec une certaine angoisse. Moi qui n’ai jamais apprécié les festivités l’entourant, on dirait que ça me soulagerait de ne voir personne. J’en ai marre de tout ça !

Perdue

La vie vous accorde ce que vous souhaitiez. Mais je note quand même que vos propos sont inquiétants. Au lieu de vous isoler encore plus, il faudrait vous raccrocher à tout ce qui bouge autour de vous. Prenez du temps pour appeler un proche ou un ami. Faites-lui part de vos états d’âme. Votre CLSC pourrait vous guider vers de l’aide psychologique. Appelez (1-800-277-APPELLE) pour exposer vos idées noires à quelqu’un qui saura vous rassurer. Sortez de votre domicile pour aller prendre l’air au parc. Prenez soin de vous en ne restant jamais seule à broyer du noir. Bonne chance !