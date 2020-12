Autre flambée du prix du bois de construction

Les Québécois vont devoir se résoudre à payer plus cher leur bois de construction, et ce, même lorsque la pandémie de coronavirus ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

« Nous sommes à une période charnière. Dans l’industrie forestière et la construction, il y a eu un avant-COVID et il va y avoir un après-COVID », lance Michel Vincent, directeur du département Économie et marchés du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ).

L’outil de référence pour le prix du bois de construction est l’indice Pribec. Il regroupe une vingtaine de matériaux de dimensions différentes et s’exprime en pied mesure de planche (PMP).

« Il a maintenant repris à 860 $ à la période de l’année où les prix sont normalement au plus bas. La situation est préoccupante. On voit que quelque chose se passe », affirme M. Vincent.

Il souligne « qu’aux États-Unis, la construction unifamiliale est à son meilleur depuis plus de 15 ans », ce qui crée une très forte demande. Et puisqu’en moyenne, une maison unifamiliale nécessite trois fois plus de bois qu’une unité d’un multilogements, les quantités de bois requises sont encore plus importantes. Le phénomène se produit ici aussi.

« Ça fait une grosse différence. Il y a un engouement [au Québec] pour l’unifamilial parce que les gens pensent qu’ils peuvent se construire dans la deuxième ou la troisième couronne urbaine en raison du télétravail », analyse le directeur du CIFQ.

La rénovation

Les mesures sanitaires ont aussi provoqué une demande plus forte dans la rénovation. « L’argent qu’on mettait dans les voyages, dans les restaurants, on le met dans la cuisine, la terrasse, le cabanon », avance M. Vincent.

Des facteurs psychologiques jouent aussi dans la hausse du prix du bois, juge-t-il.

« Aussitôt qu’il y a une perturbation au niveau de la demande, il y a un peu de panique. Les gens [de la construction] veulent s’assurer d’avoir le bois nécessaire, en achètent davantage et un peu de frénésie s’installe. C’est ce qu’on a vu dans le papier hygiénique chez Costco ce printemps. C’est eux qui créaient la pénurie », lance-t-il.

Si la demande est si forte, pourquoi l’offre n’a-t-elle pas augmenté ? Les limites de la capacité forestière et la pénurie de main-d’œuvre en région l’expliquent en partie, avance M. Vincent. Mais il y a aussi qu’ajouter une ligne de production exige de trois à six mois.

« Les industriels croyaient que les prix retomberaient durant ce temps. Ça va probablement générer des investissements pour faire plus de bois avec la même main-d’œuvre. Il y a des bouleversements qui s’en viennent dans l’ensemble du secteur forestier », affirme-t-il.

Le futur

Le directeur du CIFQ ne s’avance pas à prédire le prix du bois le printemps prochain. Mais la situation pourrait inciter des pays comme la Suède et l’Allemagne à exporter du bois ici. « Ça peut faire une grande différence », croit-il, en augmentant l’offre et en empêchant les prix d’attendre de trop hauts sommets.

ENCORE EN HAUSSE

L’indice Pribec*

Avant la pandémie: 525 $**

Au sommet à l’été: 1200 $

En novembre: 750 $

Actuellement: 860 $

Le prix d’un logement neuf a bondi de 7,2 % en octobre 2020 par rapport à octobre 2019.

* indice de référence d’un panier d’une vingtaine de matériaux de bois

**Prix pour 1000 pieds mesure planche (PMP)Source : APCHQ