Canadien: le camp d’entraînement débutera le 3 janvier

Les sept clubs de la Ligue nationale de hockey n’ayant disputé aucune rencontre éliminatoire ouvriront leur camp d’entraînement dès le 31 décembre tandis que le Canadien de Montréal et les 23 autres formations devront attendre au 3 janvier.

C’est ce qu’ont annoncé, mardi, les dirigeants de la LNH au moment de dévoiler de nombreux détails entourant la prochaine saison, incluant des dates importantes, le protocole relié à la pandémie de COVID-19 de même qu’un changement à un règlement.

Ainsi, les clubs d’Anaheim, Buffalo, Detroit, Los Angeles, New Jersey, Ottawa et San Jose pourront entamer leur camp d’entraînement plus tôt. La saison régulière prendra bel et bien son envol le 13 janvier.

Parmi les autres dates importantes, le repêchage d’expansion du Kraken de Seattle doit avoir lieu le 21 juillet. Les équipes devront remettre leur liste de protection au plus tard le 17 juillet, soit quatre jours plus tôt.

À moins d’un changement, les prochaines séries éliminatoires devraient débuter dès le 11 mai pour se conclure au début du mois de juillet. Le marché des joueurs autonomes ouvrira finalement le 28 juillet, dès midi.

Concernant le protocole relié à la COVID-19, la LNH prévoit une série de mesures préventives afin de réduire la possibilité de propagation.

Le changement au règlement concerne finalement les hors-jeux alors que le contact entre le patin d’un joueur et la ligne bleue sera désormais jugé différemment.