COVID-19: la campagne de vaccination commence cette semaine à Laval

La campagne de vaccination contre la COVID-19 commence cette semaine à Laval et les autorités de la santé locales sont à la recherche de personnel qualifié pour les aider.

Les travailleurs de la santé des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), de certaines résidences privées pour personnes âgées (RPA) et des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) seront les premiers à être vaccinés en raison des consignes du fournisseur, a mentionné le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, dans un communiqué, mardi.

Le CISSS prévoit que lorsqu’il aura reçu l’autorisation de déplacer les vaccins sur son territoire, la priorité ira aux personnes vulnérables et en grande perte d'autonomie qui résident dans les CHSLD, les RPA ou dans les RI-RTF.

Par ailleurs, le CISSS de Laval est à la recherche de personnes avec différentes compétences pour contribuer à cette campagne de vaccination. Le CISSS cherche des personnes pour administrer le vaccin, mais également pour soutenir les équipes administratives et pour la coordination des activités.

Les personnes intéressées sont invitées à se rendre sur le site internet jecontribuecovid19.gouv.qc.ca