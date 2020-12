Dimanche, une manif antimasque envahissait le centre-ville de Montréal. Les médias ont parlé de 2000 à 5000 participants. Je ne suis pas une experte en évaluation de foule, mais pour l’avoir vue, je peux vous dire qu’il y avait du monde en bibitte.

À quelques jours de Noël, en plein épicentre de la COVID-19, l’aréopage habituel était réuni, mais en grand nombre. Sans masque pour la plupart, évidemment, défilaient des complotistes, des anti-vaccins, des religieux fondamentalistes, des drapeaux du Québec et des patriotes, des bannières pro-Trump et pro-Maxime Bernier, etc.

« God Will Save The World », disait une des pancartes. Une autre : « Covidiots Matter »... Sans compter des gars déguisés en père Noël. Plein d’enfants aussi et de bébés en poussette. Comme si l’ignorance devait se léguer d’une génération à l’autre.

Bref, la lignée idéologique reste la même. Dominée par l’ultra-droite trumpo-libertarienne et un complotisme servi à toutes les sauces. Les policiers ont distribué des contraventions.

À l’instar des irresponsables s’envolant vers le Sud, on voudrait bien se montrer miséricordieux en se disant que leurs comportements leur appartiennent. Qu’ils ne nous regardent pas. Mais c’est faux.

Défiance

C’est faux parce qu’ils mettent en danger la santé et la vie des autres citoyens. Leur délire n’est donc pas qu’une simple « opinion ». C’est un geste volontaire de défiance de la santé publique.

Alors que la vaccination débute à peine pendant qu’un nouveau variant plus contagieux de la COVID-19 se pointe, leur désolidarisation de leurs concitoyens est aberrante.

Idem pour ceux qui, pendant les Fêtes, feront des partys malgré les dangers bien réels de propagation du virus. Même des traiteurs disent recevoir des commandes pour des groupes de plus de 20 personnes à la fois.

Au-delà de la bêtise, tout ce beau monde a quelque chose de très évident en commun : de l’égoïsme pur. Collés comme des sardines à l’aéroport Trudeau, des voyageurs interviewés aux infos n’avaient qu’un mot à la bouche : « je ».

Le « je » triomphant

Comme dans : « je suis tanné » ; « je serai pas plus en danger dans le Sud d’attraper le virus » ; « je suis bien assuré ». Zéro considération pour le risque de le ramener après au Québec. Dans cette mer de « je », combien, dès leur retour, respecteront l’obligation de s’isoler complètement pour 14 jours ?

Des manifs antimasques aux voyageurs, en passant par les faiseux de partys clandestins, leur nombrilisme assumé est aux antipodes de l’altruisme et de la compassion, dont nous avons tous tellement besoin en pandémie.

Pour se débarrasser du virus, le vaccin en sera l’arme de destruction massive. Jusqu’à ce que la vaccination des populations soit faite, l’altruisme est toutefois ce qui rend la lutte possible. Ce n’est pas un détail.

Il est vrai qu’une majorité des gens fait preuve de compassion envers les autres en respectant les consignes. Il est cependant aussi vrai qu’une minorité pas si petite que ça de « je » égoïstes, fait du dommage.

C’est pourquoi le risque qu’ils font courir à la santé et la vie des autres ne leur « appartient » pas. Il appartient à la société qui en est affectée. Non, le silence n’est pas une option.