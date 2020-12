Début de la vaccination jeudi au Mexique

Le Mexique lancera jeudi sa campagne de vaccination contre la COVID-19, une fois arrivé le premier lot de vaccins commandés au duo pharmaceutique américano-allemand Pfizer/BioNTech, a annoncé mardi le ministre adjoint à la Santé mexicain, Hugo Lopez-Gatell.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

« Demain (mercredi) arrive la première cargaison de vaccins Pfizer contre le SARS-Cov-2 (...) Ils seront mis à l’abri jusqu’à leur utilisation le jeudi 24 décembre, jour du démarrage de la vaccination », a écrit le responsable sur son compte Twitter.

Mañana llega el primer embarque con la vacuna de Pfizer contra SARS-CoV-2 al AICM. Habrá una demostración a la prensa y estarán resguardadas hasta su uso el jueves 24 de diciembre, día del arranque de la vacunación. La vacuna será universal, gratuita y voluntaria. pic.twitter.com/zjC5U0XYHb — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 23, 2020

Le ministre des Relations extérieures Marcelo Ebrard avait auparavant annoncé qu’allaient arriver de Belgique 1,4 million de doses, sur les 34,4 millions que les sociétés pharmaceutiques se sont engagées à fournir au Mexique, en application d’un accord passé avec le gouvernement.

Le Mexique, qui compte 128 millions d’habitants, a enregistré 119 495 décès dus à la COVID-19 et 1,33 million de cas de contamination, selon des chiffres officiels publiés mardi.

Le Mexique est le quatrième pays le plus endeuillé, en chiffres absolus — derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde — et le quinzième en nombre de morts pour 100 000 habitants, selon les estimations de l’AFP basées sur des bilans officiels.

Le gouvernement a décidé que les premiers vaccins seraient destinés au personnel médical confronté à la pandémie et administrés dans la capitale Mexico (centre) et dans l’État de Coahuila (nord), du fait des impératifs de congélation du produit pour sa bonne conservation.

Le pays a également passé des accords préliminaires d’achat de vaccins avec le projet sino-canadien CanSinoBio (35 millions de doses) et le Britannique AstraZeneca (77,4 millions de doses). Il fait également partie du mécanisme international COVAX, lui permettant d’acquérir 51,6 millions de vaccins supplémentaires.