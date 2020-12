Faux départ pour Curry et les Warriors

Même avec un Stephen Curry finalement en santé, les Warriors de Golden State n’ont pu faire mieux qu’une gênante défaite de 125 à 99 face aux Nets de Brooklyn, mardi, en ouverture de saison de la NBA.

Les Warriors, bons derniers de la campagne 2019-2020 avec une fiche de 15-50, attendaient avec appréhension le retour de leur grande vedette. La saison dernière, Curry a été limité à cinq petits matchs en raison d’une opération à la main gauche.

Le grand numéro 30 a tout de même dominé tous ses coéquipiers avec un double-double de 20 points et 10 assistances. L’absence de Klay Thompson se fait cependant toujours cruellement sentir pour l’équipe californienne.

À domicile, les Nets n’ont laissé aucune chance aux pauvres Warriors, inscrivant 40 points dès le premier quart. Face à son ancienne équipe, Kevin Durant a été sans pitié, avec 22 points. Il s'agissait même de son premier match en 18 mois, lui qui a aussi été affecté par une blessure.

Kyrie Irving et Caris LeVert se sont aussi distingués avec plus de 20 points chacun.

À son premier match en carrière dans la NBA, le deuxième joueur choisi au plus récent repêchage, James Wiseman, s’est démarqué. Le pivot de 19 ans a inscrit 19 points et a ajouté six rebonds.